Macron modera el triunfalismo en su primer día de campaña

"Nada se gana de antemano", dijo el favorito

El liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen dejaron atrás los festejos de la primera vuelta y comenzaron la campaña para el balotaje presidencial del 7 de mayo con un homenaje conjunto al policía asesinado en el tiroteo de la semana pasada y varias recorridas por los suburbios de París.

En tanto, los partidos que no lograron pasar a la segunda vuelta continuaban debatiendo qué posición tomar y cómo cohesionar a sus filas de cara a la segunda vuelta.

Le Pen comenzó su campaña muy temprano con una visita al importante mercado mayorista de la localidad de Rungis, en las afueras de París, un territorio donde su partido xenófobo y ultranacionalista, el Frente Nacional (FN), no suele cosechar un apoyo importante.

Entre los vendedores, llamó a defender a la "Francia que se levanta temprano, la Francia que trabaja y la que quiere trabajar", y recibió algunos saludos, aunque también silbidos y hasta un tomatazo, según la cadena de noticias RT.

"Me gustaría que en los platos de comida de los niños haya productos franceses", agregó la candidata de extrema derecha citada por la agencia de noticias EFE, haciendo hincapié en uno de los puntos centrales de su programa: una política económica proteccionista frente a los principios del mercado único europeo.

Le Pen contrapuso sus propuestas con "la desregulación total" que, dice, defiende su rival Macron, un joven de 39 años que hizo carrera en uno de las principales instituciones financieras de Francia y que hasta hace poco fue el ministro de Economía del impopular gobierno del saliente presidente Francois Hollande.

Preisamente Macron visitó ayer por la tarde el hospital de Garches, en la localidad de Hauts-de-Seine, al oeste de París, especializado en personas con graves parálisis y deficiencias. "Estoy muy orgulloso de una cosa: estar por delante de Marine Le Pen", aseguró el candidato liberal, e intentó evitar transmitir una sensación de confianza exagerada, luego que medios, analistas y hasta dirigentes de otras fuerzas que ya le dieron su apoyo criticaron sus festejos del domingo y le recordaron que aún no ganó la Presidencia.

"Nunca nada está ganado de antemano. Nunca consideré que algo se gana de antemano (…) Hay que luchar, querer, explicar, llevar adelante. Eso es lo que voy a hacer", prosiguió, según informó la edición digital del diario Le Figaro. "Durante quince días, voy a continuar luchando’, y ‘defenderé el campo de los progresistas hasta el final", agregó.

La encuesta diaria de la consultora Ifop pronosticó ayer que Macron ganaría con el 61% de los votos, frente el 39% que alcanzaría Le Pen.

