Macro define mañana si amplía búsqueda de fondos para la compra del Banco Patagonia

Ignacio Ostera

iostera@diariobae.com

La asamblea debatirá si aumenta la emisión de ON a u$s1.500 M

El directorio del Banco Macro definirá mañana durante la Asamblea si amplía la emisión de Obligaciones Negociables desde los u$s1.000 millones por los que está autorizado actualmente a u$s1.500 millones, dadas "las favorables perspectivas para el crecimiento del negocio en nuestro país", según la nota enviada por a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El banco presidido por Jorge Brito fue uno de los tres ofertantes que quedaron en carrera para quedarse con el Patagonia, junto con el BBVA Francés y el Itaú, tras ofertar más de u$s1.350 millones cada uno por la entidad controlada por el Banco do Brasil. En tanto, el grupo financiero Galicia no pasó la fase ya que presentó un precio de compra de u$s1.200 millones.

Si bien la ampliación del monto para colocar deuda en el mercado internacional por parte del Macro no necesariamente se utilizará para la compra del Patagonia, lo cierto es que le dará más espalda para la oferta y una posible compra. "Los fondos serán utilizados para crecer en el sistema financiero", argumentaron a BAE Negocios desde la entidad, sin dar mayores precisiones.

En ese sentido, el año pasado el Macro había intentado quedarse con la banca minorista del Citibank, una operación que le hubiera permitido aumentar su presencia en el área metropolitana, pero finalmente fue absorbida por el Santander Río.

Las que vienen

Además del Macro, esta semana se conocieron las nuevas emisiones de deuda que prevén realizar el Banco Hipotecario (ver aparte) en UVAs, y el estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que saldrá a buscar $1.400 millones.

En tanto, también en el sector energético, y de construcción se están preparando para nuevas colocaciones de ON. Tal es el caso de TGLT, que recientemente prorrogó el plazo para endeudarse por u$s50 millones, y Transener, que ayer informó que buscará fondos por u$s500 millones en ON "las que podrán ser simples o convertibles en acciones".

La mayor compañía de transporte eléctrico del país invertirá u$s230 millones en los próximos cinco años. El 50% pertenece a Pampa Energía y la otra mitad a la estatal Enarsa, que se la compró a Electroingeniería.

Otra empresa del grupo de Marcelo Mindlin, Central Térmica de Loma la Lata, también saldrá a buscar u$s350 millones con una ON.

En tanto, la última asamblea de YPF autorizó al directorio a incrementar la deuda en el mercado a u$s10.000 millones desde los u$s7.800 actuales.

Leer mas