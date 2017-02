Macri pronosticó “una revolución” de equipos petroleros a Neuquén

Veinte días más tarde de su anuncio, el gobierno nacional oficializó ayer el acuerdo sobre Vaca Muerta entre el gobierno neuquino, los sindicatos petroleros y las empresas del sector, para agregar un apéndice a los convenios colectivos de trabajo, en un intento de bajar costos de producción y atraer mayores inversiones.

El anuncio lo realizó Mauricio Macri en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Antes, las partes firmaron el acuerdo. Lo hicieron el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra; su par del gremio del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado, Manuel Arévalo; y los directores de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y Total Austral, Jean Marc Hosanski. El gobernador Omar Gutiérrez y Macri no firmaron, ya que se trató de un convenio entre empresas y gremios.

“No sólo esto va a traer muchísimo trabajo para Neuquén y las zonas aledañas, sino que además potencian el futuro del resto de la Argentina. Porque con energía podemos crecer, desarrollarnos y de esa manera reducir la pobreza”, festejó el presidente, que además saludó a empresarios y sindicatos por el convenio.

“Los felicito, estoy seguro que en unos meses vamos a ver una revolución de equipos llegando a Neuquén y espero que eso siga contagiando al resto de la Argentina”, cerró su discurso.

El apéndice para el Convenio Colectivo de Trabajo consiste en la inclusión de la explotación de gas no convencional. Según Pereyra, no habrá flexibilización laboral, como se le criticó desde varios sectores: “No hay flexibilización, hay nuevas condiciones para el no convencional. Hablar de flexibilización sería modificar el convenio de trabajo y no es así”.

Pereyra dijo a Río Negro que se reglamentaron las dotaciones, que deberán estar integradas por 16 personas. Las horas taxi se mantendrán en el convencional, pero no para el no convencional. Los costos laborales podrían reducirse alrededor de un 30%.

A principios de mes, Macri anticipó la llegada de inversiones por 5.000 millones de dólares en 2017. Ayer, el CEO de YPF, Gutiérrez, lo ratificó: “Somos muy optimistas de que las inversiones van a venir. Vamos a invertir 2300 millones de dólares, con nuestros socios de Chevron, Petronas y Dow. Tenemos conversaciones por 2000 millones de dólares con otros inversores nuevos que se asociarían a YPF para abordar nuevas áreas. De esos 2000, durante los próximos 6 meses podemos traer unos 1000 millones”.

