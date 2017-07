Macri: “Me da mucha bronca dilapidar $2.500 millones en las PASO”

“Me da mucha bronca, vivo trabajando para ahorrar y dilapidar 2.500 millones de pesos en una elección que sólo se hace en Argentina, que se ha demostrado que es inútil, es otra falta de respeto”, disparó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, tras ser consultado por las elecciones legislativas de este año durante una entrevista.

“Dilapidar recursos cuando hace falta tanto para cloacas, agua potable, rutas; así que vamos a volver a proponer a fin de año derogarlas; y esta elección (legislativa) es muy importante porque es la elección donde vamos a volver a demostrar que estamos en contra de la resignación, de la injusticia, de la corrupción”, insistió el mandatario a dejar en claro su postura en contra de las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias, como ya lo han manifestado distintos referentes políticos de diversos espacios.

Errores en la gestión. Durante la charla con Cadena 3, Macri también reconoció falencias del Gobierno. “Esta dinámica, en un país sin estadísticas, sin información, con un Estado devastado, te lleva a cometer errores", comentó, aunque pidió que "también miremos la cantidad de aciertos, que son superiores al 80%”.

“Nosotros corregimos, la próxima vez que nos equivoquemos pediremos disculpas, pero cada día aprendemos más, porque cada día tenemos mejores sistemas de información, porque no hay escuela para ser presidente o ministro”, agregó.

Suba de tarifas. Con respecto al aumento de los precios, como es el caso de los combustibles y las prepagas, más allá de los servicios, el Presidente sostuvo que “tiene que haber una equidad", algo que, según aseguró, "es lo que hemos empezado a hacer".

"Desde que asumimos comenzamos a aumentar gradualmente las tarifas de luz, agua, gas, transporte en toda el Área Metropolitana, que es la que tenía la enorme ventaja comparativa”, consideró. “Pero hay que ir gradualmente, porque el gobierno anterior había llevado las tarifas a un nivel prácticamente inexistente; empezó un programa de inversión que va a garantizarnos energía en cantidad, con seguridad y con tarifas cada vez más competitivas”, aseguró.

Aumento del Dólar. “Flota, sube y baja, hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba el dólar, cambian los flujos de oferta y demanda, no me preocupa, beneficia a las economías regionales, beneficia la generación de empleo”, aseguró confiado Macri sobre el control del precio del dólar.

“Hace a un equilibrio en la economía, no hay de qué preocuparse, el Banco Central tiene muchísimas reservas, muchas más de las que teníamos hace 18 meses, hoy hay decenas de miles de millones. A los argentinos les digo que no se preocupen por el dólar, hay que preocuparse por bajar la inflación, trabajar en las empresas para bajar los costos y ofrecer productos de calidad y más baratos, para que nadie tenga que irse a Chile a conseguir cosas más baratas", insistió.

