Macri elogió a Bullrich y envió un mensaje a los gremios docentes

Un respaldo concreto al ministro de Educación, Esteban Bullrich, en momentos en que su nombre sigue sonando como eventual cabeza de lista de Cambiemos en la decisiva provincia de Buenos Aires. A la vez, el presidente Mauricio Macri envió ayer un claro mensaje hacia los docentes en medio de la puja salarial que tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires, pero que afecta a buena parte del país.

"La enorme mayoría de los docentes tienen un compromiso de verdad. Estuve en Lobos el fin de semana, y se me vinieron encima cinco docentes. Me decían: «Nosotros no paramos, nosotros no paramos»", afirmó el Presidente en el Salón de los Pueblos Originarios, donde presentó la plataforma digital del Plan Maestro educativo. "Y la verdad que es una alegría verlas a ellas orgullosas, de sentir cuál es su responsabilidad y también pidiendo ayuda, porque todos estamos superados por la innovación, todos estamos superados y revolucionados por la tecnología", agregó Macri, siempre en plan de diferenciar a aquellos docentes "que trabajan" de aquellos que van al paro.

El Presidente aludió al sorpresivo timbreo del sábado pasado en esa ciudad bonaerense junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. La visita se dio en el contexto de definición de candidaturas en los principales distritos, y mientras la gobernadora se dispone a seguir negociando a partir de la semana que viene con los gremios docentes, el incremento salarial de este año.

Sentado en la primera fila, Bullrich y su equipo (Hugo Martini, Félix Lacroze, entre otros) escucharon los elogios del Presidente hacia el Plan Maestro, que abre un espacio para propuestas abiertas al público con el lanzamiento de esa plataforma digital. "Generamos herramientas para que todos puedan participar, para que el padre, el abuelo, el docente, todos hagan sus aportes para una educación de mejor calidad", afirmó el Presidente.

El conjunto de las propuestas quedará corporizado en un proyecto de ley a presentarse en el Congreso. "Tenemos que tener objetivos, claros, medibles, un plan que trascienda a nuestro gobierno", agregó el Presidente en otro pasaje de sus siete minutos de discurso.

Luego de finalizado el acto, del que participaron ministros de Educación de una decena de provincias, Bullrich volvió a negar que esté definido su pase a la provincia. "Nadie habló conmigo sobre el tema (…), quiero ser el mejor ministro de Educación", reiteró el ministro, aunque luego de la confirmación de la candidatura de Elisa Carrió en la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de ser candidato a senador cobró mayor fuerza.

Cerca del ministro juran que "hasta el momento" nadie se comunicó con él para darle la novedad. "De todos modos es lindo que a uno lo tengan en cuenta", afirmó Bullrich a sus íntimos en las últimas horas. Otra dirigente que suena para integrar las listas de candidatos en provincia, la titular del Acumar Gladys González, pasó por la Casa Rosada horas más tarde para una reunión de su organismo.

Hasta hace pocos días, el propio Macri coincidía con Bullrich en la necesidad de continuar con su tarea en el Ministerio de Educación. La pelea con los docentes, en la que Bullrich encarnó la intransigencia de la Casa Rosada a establecer una paritaria nacional que fije los aumentos para todo el país, potenció las chances del ex Recrear, afirman en la Casa Rosada y también, con mesura, cerca de Vidal.

