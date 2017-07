Macabro asesinato en Nueva York: desmembraron a una mujer colombiana y esparcieron sus partes por la ciudad

El cadáver de una colombiana fue hallado este miércoles en el río Hudson, en Nueva York. La mujer fue identificada como Jennifer Londoño, una colombiana de 31 años, oriunda de Pereira, quien residía con su novio en Nueva Jersey.

Londoño fue, como confirmaron las autoridades, desmembrada y decapitada. Sus retos fueron esparcidos por distintos lugares de la Gran Manzana: una de las piernas fue encontrada en el Upper West Side en Manhattan, mientras que su torso lo halló una pareja que caminaba sobre el Canal de Red Hook de la costa de Brooklyn.

La colombiana fue vista por última vez el 25 de junio en el bar Luna Loung, en Englewood, Nueva Jersey, el cual administraba.

El principal sospechoso del crimen es su novio, un hombre de 40 años. Durante un allanamiento al departamento que la pareja compartía, la policía encontró rastros de sangre en la bañera.

Help us identify the deceased female who was found on 6/27 in #Brooklyn. If you recognize this tattoo call #800577TIPS pic.twitter.com/leQgkr0ydq

— Chief Robert Boyce (@NYPDDetectives) June 28, 2017