Luto en Hollywood: murió a los 39 años Nelsan Ellis, actor de “True Blood”

El actor estadounidense Nelsan Ellis, conocido por su rol en la serie de vampiros "True Blood," falleció a los 39 años, informó su agente a la cadena CNN.

El actor murió debido a complicaciones tras sufrir un fallo cardíaco. "Estamos terriblemente tristes de haber sido informados del fallecimiento de Nelson Ellis" dijo la cadena HBO, que produce la serie, en un comunicado difundido el sábado.

El actor saltó a la fama por su interpretación en "True Blood" de Lafayette Reynolds, un cocinero homosexual y médium, un personaje que se convirtió en uno de los preferidos de la seguidores de la serie, emitida por HBO de 2008 a 2014.

"Nelson fue durante mucho tiempo miembro de la familia HBO, y su innovadora interpretación de Lafayette será cariñosamente recordada", añadió HBO.

Tras el anuncio de su muerte, muchos de sus seguidores enviaron mensajes en las redes sociales y publicaron fragmentos de la serie, como la escena en la que el personaje de Ellis sale de la cocina para enfrentarse a unos clientes homófobos.

RIP to Nelsan Ellis and thank you for delivering one of the most iconic scenes ever #RIPNelsanEllis 😭😭 pic.twitter.com/henDMDnD8i

