Lula desafió a “cualquier empresario” a que presente pruebas de que pidió sobornos

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un contraataque político al confirmar ayer que será candidato en las elecciones del año próximo y rechazar las acusaciones de corrupción lanzadas en su contra luego de la delación premiada del empresario preso Marcelo Odebrecht, en el marco de la Operación Lava Jato.

"Estoy preparado para volver a la Presidencia y arreglar el país", dijo Lula a la radio Medio Norte, del estado nordestino de Piauí, horas después de que se filtrara que Odebrecht vinculó al ex presidente con el "departamento de sobornos" que tenía la empresa. "Desafío a cualquier empresario, libre o preso, a que diga si Lula les pidió cinco centavos siquiera", respondió el ex mandatario, quien el 3 de mayo declarará como procesado en la causa que le sigue el juez Sergio Moro, de la Operación Lava Jato.

Según publicó la prensa a partir de filtraciones judiciales, Lula fue acusado por el empresario Marcelo Odebrecht de haber sido beneficiario de unos 4,1 millones de dólares entre 2011 y 2012, fuera del cargo de jefe del Estado, mediante el pago de dinero en efectivo que la constructora le hizo a un ex funcionario del Ministerio de Economía.

La declaración de Odebrecht, condenado a 19 años de prisión por corromper funcionarios y quien llegó a un acuerdo para intentar salir en libertad en diciembre, fue dada durante el interrogatorio al que lo sometió ayer el juez Sergio Moro, quien investiga a Lula y a dirigentes del Partido de los Trabajadores.

Según los diario Folha de Sao Paulo y Estado, Odebrecht contó que Lula aparece en una lista destinada a pagar sobornos de políticos con el sobrenombre "Amigo".

En ese marco, de acuerdo con filtraciones de la declaración realizada ante el juez Moro en el ámbito de la Operación Lava Jato, Odebrecht indicó que en una planilla aparecen pagos en seis cuotas, por valor de 13 millones de reales, en efectivo, a Branislav Kontic, asesor de Antonio Palocci, ex ministro de Economía del gobierno de Lula y ex jefe de gabinete de Dilma Rousseff.