Luis Salinas y su hijo presentaron su primer álbum juntos: "Este es el disco más emotivo"

El músico argentino, uno de los más destacados guitarristas de los últimos años, visitó Infobae junto a Juan, su hijo y compañero de álbum, para presentar el show que darán este sábado en el ND Teatro. En un repaso por su vida, el compositor habló sobre su carrera, las amistades y recordó sus primeros años en la música.

“El Tren es el disco más emotivo porque es el primero con Juan (16)”, dijo y agregó que además contiene “un tema dedicado a mi hija Rita, hay un tema dedicado a mi mejor amigo, que se fue hace un tiempo, Jorge Pascuale. Otro dedicado a Paco De Lucía, con quien he tenido una muy buena relación. En este disco los que tocan son amigos”.

El quíntuple álbum es el decimosexto de su carrera y un viaje a distintos estilos musicales que gracias a la influencia de Juan agrega latin rock al sonido al que Salinas tiene acostumbrado a su público.

Familia de talentos

Luis Salinas (60) es autodidacta. Nació en Monte Grande y creció con los sonidos de una guitarra. Aprendió a tocarla siendo muy pequeño, pero recién a los 27 años pudo comprarse su propio instrumento y nunca más lo dejó. Esa viola fue la primera que tocó Juan, su hijo, y por ello tiene un valor especial para padre e hijo que, pese a haber compartido mucho tiempo tocando, este es el primer disco que graban juntos.

“Desde que empezó el disco hasta que terminó necesité que estuviera Juan, por lo menos andando por ahí y esto no me pasó en ningún disco. Era su presencia espiritual. Cuando él llegaba un poquito tarde yo no quería empezar hasta que él empezara. Lo empezamos juntos y lo terminamos juntos“, confesó Salinas.

Por su parte, el joven y talentoso músico, que en plena adolescencia lanza su carrera solista, contó que haber grabado este disco con su padre fue algo “natural” porque “se une lo que pasa afuera con la música, es así como naturalmente se une y se disfruta de todo“.

La primera parte del nuevo disco está conformada por solos de guitarras (criolla, acústica y eléctrica) y abarca diferentes estilos musicales. El segundo disco “Solo Salinas” es doble y se fusionan Salinas con su hijo Juan y además interviene Martín Ibarburu en percusión. El tercer disco, también doble, es de Latin Rock y tocan José Reinoso, Christian Gálvez, Martin Ibarburu, Pocho Porteño y Juan Salinas.

Todo eso se podrá escuchar este sábado desde las 21 en el ND Teatro (Paraguay 918, CABA) y se sumará el festejo por los premios y nominaciones obtenidas. “Ya tocamos este disco en el Coliseo, hace un año y medio, y fue muy emocionante tocar en ese teatro donde alguna vez fui a ver a Paco De Lucía y no tenía para la entrada y me colé para verlo. Haber llenado el Coliseo me hacía recordar ese momento y fue muy importante presentar el disco ahí. En este caso, es como un festejo porque ese disco ganó un (premio Carlos) Gardel y fue nominado a un Grammy, entonces lo hacemos como un festejo siguiendo el orden del disco. Habrá cosas de solos de guitarras, otras dúo, otras con el grupo, pero siguiendo el orden de la obra”, afirmó Salinas.

Este material discográfico fue ganador de un premio Carlos Gardel 2017 compartiendo la terna de nominación con músicos como Gustavo Santaolalla y Nicolás Guerschberg. Además fue nominado a los Grammy Latinos en la categoría de mejor álbum instrumental.

El recuerdo de la familia y de los amigos

“Mi vieja me enseñó dos cosas: primero que está la persona y después lo que la persona haga o sea“, recordó Salinas emocionado y agregó: “Yo no sabía si hacer otra música y hacer plata para ayudar a la familia y mi vieja —que obviamente me conocía más que nadie— me dijo: ‘¡Yo quiero un hijo feliz!’ Y para mi fue un mandato”.

Continuó: “No no creo en la iglesia, pero sí en Dios y que él ha marcado el camino de tal manera que lo que hice fue, tratando de desarrollar esa condición, trabajo duro. Lo demás ha sido todo un regalo… Nací en Monte Grande, me crié en Villa Diamante hasta los 11 años que nos volvimos a Monte Grande con la inundación… Jamás imaginé todo lo que me pasó: haber viajado a 28 países a tocar lo que me gusta, haber tocado con músicos que jamás imaginé que iba a conocer ni a tocar y en muchos casos a tener amistad”.

Entre esas amistades que le dio la música se refiere a Paco De Lucía, a Tomatito y a Luis Alberto Spinetta a quien Juan llegó a conocer poco tiempo antes de que falleciera. “Todos estos artistas tienen una cosa en común: ninguno se miente, todos decían lo que sentían, les fuera bien o mal, como primera condición. Algunos fueron más famosos, otros menos pero eso es lo que me marcó“, aseguró Salinas.

Por su parte, Juan se emocionó al recordar el día que conoció al icono del rock argentino y contó una anécdota graciosa: “Lo vi en su casa y lo pude saludar. Me acuerdo que hice un dibujo… Yo tenía 11 años y había recién arrancado a tocar la viola… ¡Fue mágico! ¡Me acuerdo que lo veía detrás de una puerta y que él estaba viendo siempre dibujitos en la tele! ¡Miraba Tom y Jerry!“, recordó entre sonrisas de emoción a lo que su padre agregó: “Luis nos abría la puerta a las 9 de la mañana y se iba. Yo no sabía para qué se iba… Y se iba para comprar medialunas para nosotros: dos docenas de medialunas y dejaba ahí. Un día paso a la cocina y él estaba desayunando sin medialunas y le llevé media docena y me dijo: ‘¡No, esas son para ustedes!’ (imita la voz del flaco) y cada vez que entraba al estudio era una magia. Como padre lo más lindo fue que Juan lo conociera. Cuando Luis cantó conmigo le dije: ‘¡Gracias por hacerme escuchar un sueño!’, porque eso fue lo que sentí”.

Salinas confiesa que aún no logró cantar “Y aparece tu piel”, el tema que grabó con Spinetta, porque “siempre me emociona”.

Luis y Juan Salinas tocaron “El tren” en el estudio de Infobae. Para ver la presentación completa de la trasmisión en vivo puede ingresar a este link.

