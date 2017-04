NOTICIA

Publicado el 28.04.2017

Luciano y Guy Gerber abrirán la nueva temporada de Destino Ibiza Por quinta temporada consecutiva el resort Destino Pacha Ibiza abrirá de nuevo sus puertas no solo para alojar a los huespedes que puedan permitirse el coste de sus habitaciones sino para albergar una serie de fiestas en horario diurno.

Este año la fiesta de apertura tendrá lugar la tarde del 2 de junio y tendrá como protagonistas dos artistas que ya tuvieron residencia en el local el año pasado como son el chileno Luciano y el israelí Guy Gerber (que ya ha confirmado que estará de nuevo con sus fiestas Rumors todos los domingos). El surafricano Dj Shimza además de Angel Linde, Javier González, Asobitai y Angioma completan el cartel del evento.

Las entradas anticipadas están ahora mismo a un precio de 45 € + gastos entrando aquí. +INFO Viernes, 02.06.2017 OPENING PARTY

LUCIANO + GUY GERBER + DJ SHIMZA + ANGEL LINDE + JAVIER GONZÁLEZ+ ASOBITAI + ANGIOMA@ Destino Pacha Ibiza Resort (Ibiza)

