Publicado el 19.04.2017

Luciano y Adam Beyer entre las novedades de Dreambeach A pesar de que el festival ya contaba con un cartel plagado de artistas punteros en diferentes géneros de la escena electrónica, Dreambeach no se ha quedado parado y acaba de anunciar una nueva tanda de artistas que se incorporan al cartel de la que será la quinta edición del festival andaluz.

Luciano y Adam Beyer son dos de las novedades destacadas de hoy junto a 12th Planet, proyecto de dubstep del norteamericano John Christopher Dadzie; y del duo israelí Vini Vici. Otros artistas anunciados hoy son B. Traits, Nicole Moudaber o Eats Everything, por ejemplo.

El cartel se queda como sigue a continuación. Si quieres asistir el abono para los cinco días está a un coste de 67,50 € entrando aquí.

Artistas confirmados hasta hoy:

12Th Planet + Adam Beyer + Audiotricz + Barely Alive + B. Traits + Beauty Brain + Brennan Heart + Brian Cross + Borgeous + Code Black + Critical Soundsystem Feat Kasra & Emperor + Cuartero + Cya + David Guetta + Delta Heavy + Dillon Francis + Don Diablo + Dosem + Dub Elements + Eats Everything + Fernanda Martins + Flug + High Contrast + Horacio Cruz Hot Since 82 + Joris Voorn + Lady Starlight + Loco Dice + Luciano + Neonlight + No Dolls (Candy Cox Vs Daniela Haverbeck) + Noisecontrollers + Paula Cazenave + Sander van Doorn + Seth Troxler + Spartaque + Sub Focus + Svetec + Yves V Y Josevi + Andy C + Angerfist + Anna + Borgore + Carl Cox + Chase & Status (Dj Set & Rage) + Ferry Corsten + Gonçalo + Julian Jeweil + Nervo + Maya Jane Coles + Marco Bailey + Marco Carola + Marshmello + Matador (Live) + Mollie Collins + Netsky (Dj) + Nicky Romero + Nicole Moudaber + Noisia “Outer Edges” + Oliver Heldens + Oto + Paco Osuna + Pendulum Return + Popof + Project One (Live) + Radical Redemption + Rezz + Serge Devant + Stereocode + Surgeon + Tchami + The Beast Project + Quintino + Umek + Vini Vici + Wilkinson (Live) + W&W + …

'Aftermovie' 2016:

Más información:

Dreambeach: Web Oficial

