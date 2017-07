Luciano Pereyra y su perro, juntos en el escenario

El Concejo Municipal afina los detalles de una iniciativa para cambiar el modo de ejecución de las multas y brindar al infractor la posibilidad de cumplirlas con “trabajo no retributivo en servicio de la comunidad”.Si bien existen dos proyectos que van en ese sentido -uno del oficialismo y otro de la oposición-, el Concejo se encamina a aprobar una ordenanza que los sintetice en uno solo.Las llamadas “penas sustitutivas de multa” podrán ser aplicadas por el juez de faltas “con consentimiento expreso del infractor”.El proyecto de Juntos prevé que la pena se cumpla mediante la asistencia y aprobación de un curso educativo, el trabajo comunitario en dependencias oficiales o en otras instituciones “de bien público”.El concejal Andrés Martínez Infante explicó que el concepto es adaptar a la justicia contravencional un mecanismo equivalente a la “probation”, que existe desde hace años en la justicia penal ordinaria.Dijo que los jueces de faltas municipales se mostraron de acuerdo, pero advirtieron que no estarían en condiciones de verificar la condición socio económica de los infractores. De todos modos, Martínez Infante dijo que la idea no es restringir el canje de multas por penas sustitutivas sólo a las personas de bajos recursos.Explicó que la “probation” no tiene ese criterio y es para cualquiera.En lo que sí habrían coincidido los concejales de todos los bloques es en excluir de esa modalidad de cumplimiento a los sentenciados por faltas graves, por ejemplo la de conducir alcoholizado. La misma exclusión podría quedar establecida para los reincidentes.En el proyecto del FpV, la posibilidad de imponer una pena distinta al pago en dinero queda reservado al intendente, como complemento de su facultad para firmar exenciones.