Lousteau: “Si existe otra vez la posibilidad de Cristina, algo estamos haciendo mal”

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del frente Evolución Martín Lousteau afirmó hoy que la ex presidenta Cristina Fernández es "el pasado", y consideró que la dirigencia política no está "discutiendo el futuro con suficiente énfasis y credibilidad como para que la población vuelva a mirar atrás".

"No tengo dudas de que Cristina es el pasado", dijo Lousteau al asegurar como autocrítica que "algo no estamos haciendo bien". "Dejó más inseguridad, más pobreza, el narcotráfico adentro del país, y trenes que no funcionan. Si existe otra vez la posibilidad de Cristina, algo estamos haciendo mal", enfatizó.

El martes, Lousteau lanzó las candidaturas de su espacio y tampoco evitó deslizar fuertes críticas contra el Pro. En su discurso advirtió por la campaña sucia y dijo que el macrismo considera que “no tiene intención de construir nada”. “Lo he visto a Durán Barba hacer campaña sucia contra nosotros, lo denunció Carrió en 2015, y también a Filmus. No tengo por qué no sospechar que lo van a hacer de vuelta”, cuestionó.

Al ser consultado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el economista aseguró que la Ciudad "tiene 8 millones de pesos más por manzana que las gestiones anteriores, ¿hay más educación, salud, calles arregladas? Creo que no". "Basta de verso, basta de marketing, y de pintar todo del mismo color. Recuperemos la política pero con mayúscula", reclamó.

Según las encuesta, en estos días Lousteau se ubica en tercer lugar por la pelea de bancas en la ciudad de Buenos Aires detrás de Daniel Filmus, pero muy lejos de Elisa Carrió que le saca al Frente Para la Victoria 20 puntos.

