“Lousteau se sigue masturbando” y otras 21 frases sin filtro de Guillermo Moreno

Sin pelos en la lengua, el precandidato a diputado nacional por Unidad Porteña Guillermo Moreno cuestionó con sorna a su adversario de Evolución Ciudadana, Martín Lousteau. "Todavía se masturba", señaló el ex secretario de Comercio Interior sobre el dirigente en una extensa entrevista en la que abordó también, con declaraciones picantes, diversos temas de la actualidad política.

"Yo lo conozco relativamente poco, de la época en que él era ministro y yo secretario. A mí me parece que es un muchacho que se sigue masturbando. Él escribió un artículo donde dice que no puede tomar decisiones en caliente, y que por eso se masturba antes de decidir algo", precisó Moreno sobre Martín Lousteau.

En un reportaje a la Revista Paco, el precandidato de la lista Honestidad y Coraje que encabeza junto al legislador porteño de la fundación La Alameda, Gustavo Vera, agregó que "Lousteau se sigue masturbando hasta hoy. Tiene cuarenta y pico de años y sigue pareciendo un enfant terrible. Es como un chico. No es serio. Cómo se viste, cómo funciona, cómo piensa".

"Hace cosas de adolescente. Masturbarte a cierta altura de tu vida está bien, dicen los psicólogos que confirmás el sexo. Ahora, cuando ya pasaste los veinte, es raro. A los treinta, es difícil. Cuando ya pasaste los cuarenta, vas para cincuenta, pensás como un chiquito y te vestís como un chiquito, tenés el pelo de un chiquito… bueno, sos un chiquito", añadió.

Moreno contó al respecto una anécdota que tuvo con Cristina Kirchner al respecto del precandidato de ECO. "Yo le pregunté a la Presidenta si le daba la mano y ella me dijo: "no, yo le doy un beso". "Ah, qué suerte", dije yo. Después le mostré el artículo".

Las frases más destacadas de la entrevista a Guillermo Moreno:

1- "Va a ser re divertido Carrió, Lousteau y Moreno en un debate en la Cámara de Diputados"

2- "Lo mejor que podía dar este gobierno en términos económicos ya pasó. Fue marzo, abril y mayo. Y fue horrible. Cuando llegamos a octubre, no sé si Carrió va a tener los 36 puntos que tiene ahora. Porque este modelo da cada vez menos expectativas".

3- "Yo vi a los radicales pasar de 40 a 2 puntos muy rápidamente. Porque los radicales tienen la lealtad de un mosquito. Entonces, cuando no les alcanza la plata, votan algo que les de plata. Y eso es el peronismo".

4- "Nos equivocamos. No es Mauricio Macri, es Blanco Villegas, lo crió la mamá, que es Blanco Villegas, y los Blanco Villegas son los dueños de todas las vacas del sur de la provincia de Buenos Aires. Y la mamá le decía: "nene, si alguna vez llegás a algo, solucionanos el problema a nosotros los del campo." Y el campo para ellos es trigo, maíz, soja y vacas. Y Macri solucionó el problema de ellos".

5- "Esto no es un modelo económico. No tiene consistencia interna. Lo llamábamos modelo oligárquico durante el primer semestre de 2016 pero ya en el segundo semestre empezamos a decir que esto era un experimento. Para que haya un modelo tiene que haber consistencia interna. Un experimento, en cambio, es ensayo y error".

6- "Decimos que (en el Gobierno) son unos descerebrados porque el modelo no tiene consistencia interna. (…) Son unas bestias porque si vos juntás dulce de leche con ácido clorhídrico, no te sale nada. Vos podés juntar dulce de leche y crema, dulce de leche y muzzarella, te puede gustar o no".

7- "Estas bestias se metieron con el precio de la comida. Por eso decimos que este es un experimento oligárquico, que aparte está terminando. Desde antes de Perón y Eva que nadie se metía con el precio de la comida".

8-"Yo hice una experiencia con jóvenes. Les pregunté cuándo pensaban que Videla había sacado las retenciones. Me respondieron que, si el golpe había sido el 24 de marzo de 1976, las había sacado el 25 de marzo. Y no, fue cuatro años después. Videla fue un genocida. Tiraba a mis compañeros vivos al mar. Pero si se hubiese metido con el precio de la comida, no hubiera podido tirar a mis compañeros vivos al mar".

9- "Nosotros hicimos una apuesta importante a construir dentro del modo de producción capitalista al sector que, siendo ganador del modelo, dinamizara la inversión. (…) No fuimos capaces de organizar a ese sujeto económico, que era ganador del modelo, en un sujeto político. Pero es culpa nuestra, de los peronistas".

10- "Nuestro modelo, hacia fines de 2012, se había concretado. Ahí tendríamos que haber dado el salto a un modelo nacional y popular con orientación a la producción, dejando de lado al consumo".

11-"Cristina consideró, desde su evaluación política, que no estaban dadas las condiciones. Y uno es un soldado y acata y así tiene que ser. Pero no es que no se debatió hacia el interior del gobierno. Se debatió y se decidió eso".

12- "La evaluación nuestra es que la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo como fue: 25% de peronistas, 25% de radicales, 15% gorilas, 15% progres, 10% no sabe/no contesta, 10 % que vota a ganador. Dependiendo de cómo se armen las alianzas es que gana uno u otro".

Textuales extraídos de una conversación telefónica que mantuvo Moreno con Moria Casán, registrados durante la entrevista:

13- "Vos no podés permitir que pase lo que pasó ayer en un supermercado. Ese no es mi pueblo. La gente hace ocho horas de cola para aprovechar una promoción. Que no es para comprar un televisor, como es en Estados Unidos, ¡es para comprar un kilo de carne picada!" Pero claro, m´hija, no es que vos decís "estuve ocho horas, entré corriendo al shopping, porque me compré un Armani, porque me compré un plasma de 40 pulgadas…" ¡No! ¡Para comprar carne picada, un paquete de salchichas!".

14- "No puede ser que los padres no puedan festejar el día del padre porque si juntan a los hijos y a los nietos, juntan quince, y necesitan 2500, 3000 pesos para hacer un asado y no los tienen. Ese no es mi país".

15- "¿Viste que van y llaman a estos gurúes que les enseñan a respirar? Parece una tontería pero no es una tontería. Ellos (por el Gobierno) quieren que vos te armonices con el universo y si el de al lado se muere de hambre, bueno, vos seas feliz igual. Pero nosotros no somos así. Si alguien se te muere de hambre al lado la pasás mal, porque alguien te enseñó que en este país vos no te realizás si la sociedad no se realiza. Aunque nades en plata, si estás en un mar de pobres, tenés un problema. Estos están empobreciendo a la Argentina. Entonces, no nos sentimos bien".

16- "¿Cómo vas a mandar a la policía a reprimir trabajadores? Siempre hay un marco de negociación, siempre se puede encontrar la resolución del conflicto en términos políticos. Siempre va a haber conflicto, es inevitable. Pero los tenés que resolver de otra manera. Había más policía que trabajadores. El que siembra tormentas cosecha tempestades. No sé adónde quieren llegar".

17-"¿Sabés lo que pasa, Moria? Yo solo prendo la tele cuando estás vos. Y me deleito con vos. Lo demás no lo miro. Yo sólo te miro a vos. Con mi esposa al lado, ¿eh? Tranqui."

18- "Mi mujer cocina muy bien, cocina los viernes a la noche y los sábados a la noche. Los domingos es más de lo que quedó. Ella cocina los sábados, entonces, y yo los domingos lavo los platos. Somos de conversar mucho, uno conversa ahora por la edad, pero no te creas que no hacemos nuestras cosas también".

19-"Che, y si por una de esas casualidades tenés algún amigo peronista, decile que me vote. Por ahí tenés alguno. Vos sabés que en el himno de nuestras mujeres que se llama Evita Capitana dice: "Perón hizo su doctrina para los pueblos del mundo."

20- "Lo tuve de obispo a Bergoglio cuando estaba acá, y cuando me voy a Roma lo tengo de obispo a Francisco. Y es la misma persona, y eso para mí es una gracia. Y eso me permitió sobrellevarlo mejor. Los domingos y los miércoles cuando lo escuchaba con ese italiano fantástico que tiene Francisco, y que parece que te habla al oído me hizo pasar mejor mi estadía allá".

21- "Y terminados los dos internacionalismos de la Segunda Guerra Mundial, uno terminó con la caída del muro de Berlín y el otro terminó con Trump que le pega un tiro al Consenso de Washington, la única doctrina internacional que quedó es la peronista. Así que llegó el momento de los peronistas, ahora vamos a salir a peronizar el mundo".

