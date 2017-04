Los tatuajes del cuerpo hallado en San Martín coinciden con los de Araceli

Araceli Fulles

Fuentes de la investigación por la desaparición de Araceli Fulles confirmaron que el cadáver hallado en San Martín presenta "tatuajes" que son "coincidentes" con los de la joven, aunque aún no confirmaron que se trate de la chica de la que nada se sabe desde el 2 de abril.

Los voceros añadieron que alrededor de las 10 se realizará un informe forense para confirmar o descartar que se trate de ella. En tanto, la Policía busca a Darío Gastón Badaracco (29), quien habita la casa donde hallaron los restos humanos.

El cuerpo fue encontrado en una casa del partido bonaerense de San Martín y se investiga si pertenecen a Araceli, la joven de 22 años desaparecida desde el 2 de este mes en la localidad de Villa Ballester, informaron fuentes policiales y judiciales.

Un vocero con acceso al expediente precisó que a raíz del hallazgo fueron detenidas cuatro personas sospechadas de haber estado junto a la chica la madrugada en que fue vista con vida por última vez, al tiempo que buscan como principal acusado a Badaracco. Además fueron apresados dos compañeros de trabajo del prófugo, acusados de haberle avisado que lo estaba buscando la Policía, lo que le permitió huir.

Según las fuentes, los restos fueron encontrados en una vivienda situada en Alfonsina Storni 4477, casi esquina 9 de Julio, en la localidad de Loma Hermosa, de San Martín, en el noroeste del conurbano, a 12 cuadras de donde familiares, amigos y vecinos realizaban desde las 18 una marcha para pedir por la aparición con vida de la chica.

Fuentes judiciales informaron que en esta casa reside Badaracco, quien ayer declaró como testigo en la causa y dijo que estuvo con Araceli la madrugada en que ésta desapareció pero que él no sabe a dónde se dirigió ella cuando se separaron.

A su vez, los pesquisas ya habían allanado esta vivienda pero en esa oportunidad los perros rastreadores no detectaron nada sospechoso, por lo que creen que entonces no había restos humanos en el lugar y que éstos fueron llevados hasta allí luego de ese procedimiento, dijeron los informantes.

El vocero consultado precisó que cuando volvieron a inspeccionar el inmueble, los perros del Cuerpo Canino K-9 de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta detectaron los restos a unos 45 metros de distancia. Ante esta situación, los peritos de Policía Científica, los bomberos y personal de Defensa Civil profundizaron la requisa y debajo de unos escombros una pierna humana, dijeron los informantes.

Poco después de conocerse el hallazgo, varios familiares de Araceli se trasladaron desde el lugar de la marcha hasta la vivienda de Badaracco, quien, según sus vecinos, trabaja en un corralón de la zona y que hasta alrededor de las 17 fue visto realizando repartos por el barrio, aunque al momento de la llegada de la Policía no se encontraba en su domicilio.

"Estamos esperando", dijo a la prensa Hernán Morelli, un tío de Araceli, quien no confirmó que los restos perteneciesen a su sobrina y, además, aclaró que la familia no conoce al sospechoso Badaracco.

Las fuentes señalaron que la fiscal dispuso que los hermanos Jonathan (29) y Emanuel (25) Ávalos, Marcos Ibarra (32) y Carlos Damián Alberto Cassalz (35) queden detenidos por el delito de "homicidio agravado", y dos compañeros de trabajo de Badaracco por "encubrimiento agravado".

Mientras continuaba la búsqueda del principal sospechoso, que hacía los repartos del corralón en un camión en el que los peritos hallaron ADN de Araceli, ante lo cual, en su testimonial admitió que él tuvo sexo con ella a bordo de ese vehículo.

La familia de Araceli no tiene contacto con ella desde el domingo 2 de abril a las 7 de la mañana, cuando la joven le envió un mensaje a su madre, Mónica Ferreyra, diciéndole: "Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa", lo que nunca ocurrió.

Tras la denuncia de la familia de la joven, los investigadores siguieron varias pistas sobre lo ocurrido y el 18 de abril último, los perros rastreadores hallaron un monedero y un neceser de la joven en las calles Lynch Pueyrredón y Vicente López, en Villa Ballester, a unos 3 kilómetros de la casa de la calle Storni.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia de Araceli realizó varias marchas y criticó el desarrollo de la pesquisa, mientras que el ministerio de Seguridad bonaerense ofrece una recompensa de hasta 500.000 pesos a quien pueda aportar datos que permitan localizarla.

