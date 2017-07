Los supuestos mensajes románticos de El Polaco para su ex, Valeria Aquino

Los últimos días no fueron para nada tranquilos para Ezequiel El Polaco Cwirkaluk (30). Sorpresivamente, anunció su separación de Silvina Luna (37), sin especificar los motivos. Pero a los pocos días aseguró que quiere recomponer la relación y que decidieron "comenzar de cero".

A pesar de este intento de arreglar la situación sentimental con la modelo, se filtraron supuestos chats entre el cantante y su ex, Valeria Aquino (29), en donde le declara su amor y asegura que la extraña, a pesar de que ella lo ha denunciado por violencia de género.

La supuesta conversación comienza con una foto de Alma (4), la hija que tienen en común, pero deriva en una charla mucho más íntima: "Te extraño. Yo siempre te amé. Es más, lo sigo haciendo, Vale".

La otra persona no sigue la charla pero los mensajes románticos persisten. "Aunque no me quieras a veces tengo ganas de abrazarte, y te pienso. Sos la mujer más hermosa que conocí y la mamá de mi hija. No sabés lo que te extraño", dice el supuesto cantante.

La respuesta es contundente: "Dejame afuera de tu vida por favor. No me llames nunca más para hacerme declaraciones de amor y que me amás. Yo estoy bien y quiero continuar así con mi vida. Si vos no tenés las cosas claras báncatela solo como cuando me tuve que ir de la casa con mi hija y sobrevivir todo este tiempo como pude".

Aquino denunció a su ex pareja por violencia de género, lesiones y violencia doméstica ante los Juzgados de Familia y de Garantías de la Ciudad de La Plata. En su momento los abogados de la joven habían pedido la detención de El Polaco por considerar que, al no tener un domicilio fijo, podría irse del país. Pero el juez de garantías de La Plata Guillermo Atencio rechazó la solicitud. Fernando Burlando, abogado del participante del Bailando, le impuso un bozal legal a la madre de Alma.



