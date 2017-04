SELECCION / ARSENAL "Los que no ceden jugadores son mediocres"

Humbertito Grondona, ex entrenador del Seleccionado juvenil, atendió a los técnicos que no quieren ceder futbolistas para el Mundial Sub 20. Y, a la par, tiró que Arsenal se va a salvar porque "está escrito".

Humberto Grondona, técnico de Arsenal, en el partido ante Huracán.

Hay jugadores que están en veremos para el Mundial Sub 20 de Corea del Sur. Por citar casos, Ariel Holan duda en ceder a Ezequiel Barco y Gastón Togni. Lo mismo para Diego Cocca en Racing, con Lautaro Martínez y BrianMansilla. Son algunos ejemplos, aunque podrían haber más. Y ante este panorama, Humbertito Grondona, ex entrenador del Seleccionado juvenil, fue tajante y atendió a los entrenadores que no están dispuestos a dar futbolistas: "No tienen vergüenza. Los que no ceden jugadores a la Selección son unos mediocres".

A la par, refiriéndose a Arsenal, tiró en TyC Sports una frase llamativa respecto a la lucha por permanecer en Primera: "Hoy más que nunca te lo digo, nos vamos a salvar. Está escrito. Después te digo por qué".

