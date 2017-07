Los Midachi no estarán más en el programa de Susana Giménez: los motivos

El domingo pasado fue la última participación de Los Midachi en el programa de Susana Giménez. El famoso trío humorístico, que participó en las primeras cuatro emisiones del ciclo de la diva, ya no forma parte de su staff fijo, según averiguó Teleshow.

La información se conoce después de que comenzaran a circular rumores que indican que a la diva no se habría sentido cómoda con la actuación del grupo integrado por Dady Brieva (60), Miguel del Sel (60) y el Chino Volpato (55). Según diferentes versiones, la conductora se habría molestado por el protagonismo y el modo de manejarse en cámara de parte de Los Midachi.

De todas formas, la ausencia de los humoristas a partir de este domingo nada tiene que ver con los rumores. Desde Telefe contaron a Teleshow que Los Midachi tenían un contrato firmado por solo cuatro programas: ya cumplieron y ahora emprenderán su gira por el interior del país con su show, Midachi Kindon.

El fin de semana pasado la diva cumplió con su promesa y fue a ver el show al teatro Ópera, donde se fotografió con los humoristas.

La polémica con Fátima Florez y Antonio Gasalla

Desde que Fátima Florez (36) fue contratada para participar del sketch La Empleada Pública del programa de Susana Giménez, comenzaron a circular rumores que indican que su relación no es para nada buena con Antonio Gasalla (76). Las versiones cobraron más fuerza cuando tuvo que dejar el segmento y le dieron un papel menor durante una entrevista en el living de la diva.

Pero el escándalo estalló el domingo pasado, cuando la humorista ni siquiera apareció en escena. Teleshow habló con su marido y representante, Norberto Marcos, quien se manifestó al respecto: "Ella no va a hacer declaraciones porque todo lo que dicen son inventos. No discutieron y no pasó nada. La semana pasada no salió al aire por falta de tiempos. ¿Cuántas veces ocurrió algo similar con ShowMatch, por ejemplo?"

