Los jefes de la CGT cruzaron a Patricia Bullrich y dijeron que el paro será “contundente”

La CGT espera una alta adhesión en el paro de mañana. Foto: Archivo

Los jefes de la CGT unificada aseguraron hoy que esperan "una alta adhesión" en el paro general convocado para mañana. Además, le respondieron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , quien aseguró que los dirigentes sindicales "hace años no trabajan" y pidió que ayuden a los damnificados por las inundaciones en el país en una "jornada solidaria".

"No tengan dudas que va a ser un paro contundente", vaticinó Héctor Daer en diálogo con Radio Rivadavia.

Consultado sobre los dichos de la ministra de Seguridad sobre los gremialistas, el diputado nacional del Frente Renovador resaltó que "cada vez que Bullrich pasó por el Ejecutivo tuvo esas instancias de descalificación con la dirigencia sindical". "Cuando funcionarios descalifican para no dialogar y para no entender las cosas sólo generan desesperanzas", señaló. Y agregó: "Si hablamos de vagos, díganle «teléfono» a Patricia [Bullrich]. Cada uno de nosotros trabajó en un lugar y fue delegado o dirigente".

El titular del gremio de la Sanidad opinó que el Presidente debería ser "más cuidadoso" cuando habla de "mafias sindicales". "Si tiene una denuncia, que se presente en la Justicia. Al generalizar lo que hace es ir en contra de las instituciones democráticas", apuntó.

"El piquete va a ser inocuo"

Por su parte, Juan Carlos Schmid , otro integrante del triunvirato que conduce la CGT, vaticinó que habrá "una alta adhesión" al paro de mañana. "Acá no hay impedimentos para quien quiera ir a trabajar. Lo que va a haber es una paralización total de todas las actividades, por lo que va a haber una alta adhesión contra un malestar social que tratamos de poner en la agenda pública. No hay otra cosa más allá de eso", afirmó en diálogo con radio Mitre.

El titular del gremio de Dragado y Balizamiento aclaró que la huelga no incluye movilizaciones ni cortes de calles o rutas, aunque admitió que puede haber sectores "que quieran ganar visibilidad".

Héctor Daer. Foto: Reuters

Además, advirtió que si algunos sectores realizan piquetes, "serán inocuos porque no habrá transporte". "El piquete va a ser inocuo porque no va a haber servicios, no va a haber transporte, las fábricas van a estar vacías, los comercios, cerrados, así que es bastante secundario que haya un piquete en la calle", sostuvo.

Consultado sobre las causas que llevaron a la CGT unificada a lanzar el primera paro general contra la presidencia de Mauricio Macri , Schmid reiteró que es en rechazo a "una parte del trazado económico que está llevando adelante el Gobierno, como la administración del comercio interior, el control de la inflación, el derrumbe del consumo".

"Nuestra responsabilidad es poner el malestar social sobre la mesa. Es innegable que se ha derrumbado el consumo y que mucha gente que nosotros representamos, no llega a fin de mes", añadió.

En tanto, el gremialista se despegó de los dichos del titular del gremio de taxistas, Omar Viviani, quien llamó a "dar vuelta los autos" que salgan a trabajar durante la huelga.

"Estamos convocando desde una confederación que agrupa a miles de trabajadores, y no ha habido nadie que ha llamado a salir a la calle y romper vidrios. Esto no es una posición generalizada, sin desconocer este interrogante grave, porque no se puede llamar a hacer esas cosas", aseveró.

