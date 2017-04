TC / ENTRE RIOS Los huevos del Toro

En Pascuas, Josito Di Palma sumó su segundo triunfo en cuatro fechas y Torino no para de festejar. El máximo exponente de la marca todavía no cree ser un ídolo.

0 0

Los huevos del Toro

Sin título

Por: ALEJO IRIART. ENTRE RIOS

airiart@ole.com.ar

Relacionadas

Josito puso los huevos El Toro de Pascuas

"Algún día me gustaría ser ídolo de Torino y del TC. Hoy no lo soy, ídolos son Guillermo Ortelli, el Gurí Martínez y el Pato Silva. Tal vez yo tenga la i, pero me falta el dolo”, confesó Josito Di Palma poco después de lograr su quinta victoria en TC, la segunda de la temporada. De a poco, el hijo de José Luis y nieto del Loco Luis va forjando esa estirpe necesaria para completar esa palabra que por ahora ve lejana, pero que parece mucho más cerca que esas cuatro letras. El apellido le otorga un plus enorme para poder ingresar al Olimpo. Además, también posee talento, esa cuota de histrionismo bien Di Palma y esa locura familiar, moldeada a los tiempos actuales del automovilismo autóctono.

En Concepción del Uruguay, donde ayer se disputó la cuarta fecha, el arrecifeño volvió a mostrar el enorme potencial que tiene su Torino del equipo Laboritto Junior. Apenas mancó un poco el sábado, cuando la pole que acarreaba desde el viernes se convirtió en un tercer puesto final. Pero ayer bien temprano ganó la serie más veloz y en la final dominó de punta a punta con una apreciable ventaja sobre Ortelli. Nunca estuvo en riesgo la victoria que lo dejó por primera vez en su carrera como líder en la tabla de la casi octogenaria categoría.

“Josito está en otro nivel. Sacándolo a él no estoy tan mal”, sentenció Canapino al hablar de ese Torino que todos quieren alcanzar. Datos del año: Josito logró la pole en la primera del torneo, en Viedma, pero largó atrás por una sanción del 2016. En la segunda, en Neuquén, volvió a ganar la clasificación y se quedó con todo. Y ayer ganó. “¿Qué tendrá ese Torino? Guau, guau”, lo apuntó Gastón Mazzacane, mezcla de ironía y picardía durante el fin de semana de Concepción. “Que me lo diga a mí o que me denuncie”, fue la respuesta de Di Palma.

Sin dudas, el equipo de Josito encontró el mejor rendimiento en la mano reglamentaria que Torino recibió este año. Por lejos, es el 1 de la marca y de la categoría. Pero el Toro está fuerte como nunca: sumando el éxito de Julián Santero en Viedma, ya completó tres de cuatro.

Con su triunfo de ayer, Josito igualó la línea de su papá José Luis y de su tío Patricio, todos con cinco en el historial. Quedó a seis de su otro tío, Marcos, y a 15 de su abuelo. “Yo trato de hacer mi camino”, dijo. Y en ese camino está seguir cosechando éxitos y poder completar ese “dolo” que le falta para llegar a ídolo.

“Josito tiene todo para ser mejor que su abuelo”, le contó Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, a Olé el viernes. “Le agradezco a Hugo, pero compararme con mi abuelo es como comparar a Michael Schumacher con Juan Manuel Fangio. Mi abuelo es inalcanzable. Además corría en otra época”, analizó el líder del torneo. Difícil no pensar en el título con el andar que tiene por estos tiempos, sin embargo Josito no se marea: “Ganar el campeonato es muy difícil, aunque Ortelli muestre otra cosa, jaja. Pero yo voy carrera a carrera”.

C. DEL URUGUAY (ENV. ESP.).

Temas

Josito Di Palma

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)