Los fieles del Muñeco

Gallardo consiguió finalmente reinventar un nuevo River con un fútbol de alto vuelo como el viejo River. Super ofensivo, voraz, inteligente para manejar la pelota. ¡No te vayas nunca, Muñeco!

El festejo de River.

Por: Leo Farinella

A ocho meses del final de su contrato, momento que los hinchas de River no queremos que llegue nunca y que los bosteros están esperando ansiosamente para brindar en paz, el Muñeco consiguió finalmente reinventar un nuevo River con un fútbol de alto vuelo como el viejo River. Super ofensivo, voraz, inteligente para manejar la pelota desde Nacho y Rojas, bien plantado en el eje central con Maidana, Martínez Quarta (este chico juega como delantero) y Ponzio, con laterales que pasan al ataque como los viejos laterales brasileños aunque no las terminan tan bien y les falta concentración para defender. Ataca el 4, ataca el 3, atacan los tres zurdos del medio, ataca el 6 y van al frente como fieras Driussi y Alario. Una dinámica de muñequitos locos que van asociándose intercambiando espacios sin que este columnista pueda descifrar un patrón. Son muñecos locos que se mueven para todos lados, enajenados en la búsqueda de la pelota, para tenerla y para recuperarla, acercándose o alejándose según la circunstancia. No es fácil de decodificar. Todo está planeado en la cabeza del Muñeco Gallardo, de Napoleón, esa cabecita que batalló y batalló hasta lograr hacer jugar al equipo como él quería, pero además teniendo la suficiente inteligencia y capacidad de adaptación para ir ganando Copas en el camino sin el volumen de juego pretendido.

Ahora hay un nuevo desafío. ¿Puede ganar la Copa un equipo que juegue así, tan abierto, tan ofensivo? Seguramente ése será el ambicioso objetivo del Muñeco: ganar la Copa como River no la ganó nunca antes, porque siempre que la ganamos tuvimos equipos muy sólidos. Con Mercado y Vangioni en los laterales tal vez tendríamos todos un poco más de tranquilidad pero tampoco jugaríamos con los laterales instalados en mitad de cancha y llegando al fondo todos los tiros. Se verá.

Hoy es el tiempo de las ilusiones. De disfrutar. Ojalá podamos seguir jugando así por muchos partidos. No será fácil. Los rivales harán lo posible por contrarrestar nuestras fuerzas. Pero lo bueno es que tenemos cosas por mejorar nosotros también. La defensa, que no nos agarren mal parados, que no nos desequilibren por afuera para lastimarnos por adentro. Y después incentivar este maravilloso contagio que se da cada tanto en el fútbol, cuando un equipo disfruta jugando. ¡No te vayas nunca, Muñeco!

