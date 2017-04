NOTICIA

Publicado el 05.04.2017

Los domingos son de Tierra Esa corriente que algunos llaman Electronic World Music que mezcla electrónica con ritmos de diferentes partes del mundo y que cuenta cada vez con más seguidores va a ser el hilo sonoro de una nueva sesión que se estrenará para los domingos por la tarde en Madrid.

Titulada Tierra, según la nota de prensa apuesta por una filosofía basada "en la celebración de la vida y el agradecimiento por lo que tenemos". Se celebrará cada domingo a partir de las 7 de la tarde en la sala Blackaus (antiguo Buddha) en la carretera de A Coruña que será convertido en un lugar con decoración étnica, en la que se realizarán performances haciendo rituales, con "el objetivo de que el público se libere y deje a un lado los prejuicios".

Como ya comentamos al principio de la noticia, en Tierra apuestan por la electrónica mezclada con ritmos étnicos y músicas del mundo. Y se celebrará cada domingo desde las 7 de la tarde y hasta la madrugada, ocupando todos los espacios del local: terraza / restaurante, club en la planta baja y la main room. Además en la terraza cubierta podrás disfrutar de su restaurante fusión con comida desenfadada para picar junto a los amigos. Y cada domingo habrá también un mercadillo de productos artesanales.

La inauguración tendrá lugar el próximo 23 de abril y contará con el directo de Satori como plato principal y con las actuaciones de Valentin Huedo, Clara Brea, Polite, Al Aaraaf , Russ Farelo y Alex Warp. En próximas citas ya está confirmada la presencia de Oceanvs Orientalis y Nico Stojan (Acid Sundays), todos ellos estandartes de este nuevo movimiento musical que aboga por la consciencia global y el respeto al planeta. +INFO Domingo, 23.04.2017 TIERRA: INAUGURACIÓN

SATORI (LIVE) + VALENTIN HUEDO (WOOMOON) + CLARA BREA (ACID SUNDAYS) + POLITE + AL AARAAF + RUSS FARELO + ALEX WARP@ Blackhaus (Madrid)



