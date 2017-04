Los docentes cobrarán el salario de abril sin aumento y con recorte

Los salarios de abril de los docentes se liquidarán con descuentos, pero sin ningún aumento.

Ayer, el gobernador Alberto Weretilneck desestimó que Educación aplique unilateralmente la pauta salarial y, en consecuencia, los próximos haberes no tendrán incrementos.

“No habrá decreto y no aumentos en abril en los docentes. Vamos a esperar lo que resuelve el Congreso y después seguiremos negociando”, manifestó Weretilneck ayer en un rápido contacto con periodistas cuando concluyó un acto en el Salón Gris.

La Unter anunció que el Congreso será el martes próximo en Viedma. El gremio prevé –según su comunicado– que se definan “acciones a seguir y llevará el conflicto provincial a la Escuela Pública Itinerante”, instalada en Plaza de Mayo.

La conducción, liderada por Patricia Cetera, afirmó que “es evidente que no hay voluntad política de resolver este conflicto” ya que “el único objetivo del gobierno es disciplinar al conjunto de trabajadores/as, a través de los docentes. No les interesan los días de clase, ni los derechos de estudiantes, solamente dar muestras de dureza en una aparente demostración de poder”.

En Roca, Cetera le dijo al programa 120 Noticias, de Medios del Aire, que los docentes “están dispuestos a recuperar contenidos, pero sin descuentos”.

A la par, se quejó porque según dijo, “el gobierno no descuenta un peso a los responsables de que se pierdan días de clases por problemas edilicios. Es sólo a los docentes y son muchos los días que se pierden por responsabilidades de otros sectores”.

Incluso, Cetera habló en el mismo programa de un “doble discurso, el gobierno dice una cosa en la paritaria y otra en los medios sobre los descuentos”.

La paritaria fracasó el jueves cuando Educación se sostuvo en la postura de descontar cinco días en las liquidaciones de abril y, en todo caso, negociar la recuperación de las otras jornadas de paros. El gremio exigía que no existieran descuentos para aceptar la propuesta salarial –suba del 21%, en tres tramos– y avanzar en un acuerdo.

Desde un principio, Weretilneck fue el encargado de rechazar la condición exigida por Unter. El no descuento de abril “no es posible”, declaró el jueves temprano, horas antes de la paritaria. Luego, la ministra Mónica Silva se aferró a esa determinación. Aún así, en plena negociación, ella lo llamó –en tres ocasiones– con alternativas, el gobernador aceptó algunas pero no se movió de la decisión del descuento previsto en los haberes de abril.

Concluida la paritaria, sin acuerdo, Silva abrió la posibilidad que el gobierno aplique el aumento con un decreto. Pero, el gobernador ayer desestimó totalmente ese paso unilateral y ratificó que se esperará la resolución del Congreso para “seguir negociando”.

En una gacetilla, la ministra se mantuvo en esa línea y no volvió al pago del incremento prometido. Lo suyo se concentró en que el gobierno se “mantendrá inflexible en la determinación de avanzar” con los descuentos. No vamos a ser indiferentes a que no hubo clases durante nueve días y que esto tiene consecuencias. El paro no puede quedar como si no hubiese existido y no es motivo de la negociación salarial”, explicó.

