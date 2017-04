“Los chicos les darán alegrías”

Inicio

Erviti cree que la camada de juveniles a los que Holan quiere afianzar promete un futuro muy auspicioso.

"Ojalá pueda disfrutar de lo que este grupo logrará".

Por: Favio Verona

Los jóvenes ganan partidos, los hombres, campeonatos”. La frase se escucha tan seguido que ya no está lejos de caer en el terreno de los lugares comunes que abundan en el mundo del fútbol. Los títulos, en realidad, se consiguen con la alquimia que reúne el aplomo que concede la trayectoria, sumado a la frescura y el desparpajo propios de la juventud. No es necesario barrer franjas etarias para levantar un trofeo. Basta con repasar las formaciones de la mayoría de los equipos que escribieron historia para comprobarlo. Cuando llegó a Independiente, Ariel Holan heredó un plantel con bajo promedio de edad al que intentó nutrir con la experiencia de Walter Erviti, quien el 12 de junio cumplirá 37 años, y Emmanuel Gigliotti, que el 20 de mayo festejará los 30. Pero la gran apuesta del técnico es foguear juveniles del club para entornar la puerta del futuro.

“Ojalá pueda disfrutar todo lo que este grupo de jóvenes va a lograr. Quizá, por una cuestión de tiempo, no llegue a vivirlo, pero estos chicos les van a dar muchas alegrías a los hinchas de Independiente. La mayoría tiene 20 años, los largan a la cancha y juegan de una manera estupenda. Le crean ocho situaciones de gol a un equipo que se mete atrás como Alianza Lima y casi no les patean al arco. Eso no lo logra cualquier equipo en apenas dos meses de trabajo”, comentó Erviti, intentando sembrar entusiasmo. “Mi experiencia me lo dice: se está gestando un grupo importante”, aseguró, para que no queden dudas de que está convencido de lo que dijo. El volante ofensivo destacó el caso de la defensa titular, que está conformada por muchos pibes: Fabricio Bustos (20 años), Alan Franco (20), Nicolás Figal (23) y Nicolás Tagliafico (24). “Nuestra línea de cuatro es muy joven y nos llegan muy poco. Arriba tenemos a un chico de apenas 18 años como (Ezequiel) Barco. Es normal que en los últimos metros nos falte contundencia. Lo que no es lógico es que, con tan poco rodaje de partidos, juguemos de la forma en la que lo estamos haciendo”, remarcó Erviti.

El proyecto de Holan apunta más al mañana que a la inmediatez. Comprende que el Rojo está atravesando un período de transición en el que la prioridad es que los chicos forjados en el club se vayan curtiendo con el correr de los partidos. El proceso atraviesa la etapa de preparación de la materia prima. El DT lo asume: “Sabemos que acá no se puede descuidar el presente y que se necesitan resultados. Pero es importante que el plantel esté conformado en un 50% por futbolistas surgidos de la cantera. Ellos están en camino de darnos muchas satisfacciones”.

