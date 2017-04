Los argentinos prefieren trabajar en multinacionales o tener un emprendimiento propio

Lo eligen por sobre las pymes y el sector público

negocios@diariobae.com

Los argentinos prefieren trabajar en empresas multinacionales y en emprendimientos propios por sobre las pymes, el sector público y empresas familiares locales o emprendimientos de otros (start ups), según un relevamiento realizado por una consultora privada.

En paridad de interés las multinacionales y los emprendimientos propios recibieron un 27% cada una, de las respuestas positivas de los 4.700 estudiantes y trabajadores de entre 18 y 65 años que participaron del estudio realizado por Randstad.

El principal factor que tienen en cuenta

los trabajadores es el ambiente agradable

El informe fue difundido en el marco de la premiación de las empresas preferidas para trabajar por los argentinos.

Por detrás de las multinacionales y de los emprendimientos propios, los trabajadores prefieren desarrollar sus tareas en una pyme (12%), en organizaciones no gubernamentales y sector público (8%), las empresas familiares locales (7%) y las start up (6%).

"Hoy y mucho más en el futuro cercano, no sólo competimos entre las empresas para atraer talento sino que competimos contra los deseos del emprendimiento propio, de la libertad y autonomía con la que sueñan los más jóvenes", afirmó al respecto la responsable de Randstad Argentina, Andrea Avila.

Entre los resultados del estudio, denominado Randstad Employer Brand Research (hasta el año pasado, conocido como Randstad Award), que a nivel global recopila las respuestas de 160.000 personas de 26 países, se destaca que en Argentina, la seguridad laboral pasó del primero al tercer puesto entre las prioridades de los argentinos al elegir donde trabajar.

Los principales factores que tienen en cuenta los trabajadores son el ambiente agradable de trabajo (que incluye desde el espacio físico hasta la relación con los colegas), con 54% de respuestas positivas; el desarrollo profesional, con 49%, y la estabilidad laboral con el 46 por ciento.

En la edición 2016, la seguridad laboral tenía 59% de respuestas positivas seguida de un ambiente de trabajo agradable con 52% y el desarrollo profesional con el 45% de las respuestas.

En ninguno de los dos estudios se incluyó "salarios y beneficios" porque para la consultora es un ítem "higiénico" ya que "si es inadecuado causa insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo" del trabajador.

Otro cambio relevante en cuanto a los rubros de las empresas seleccionadas como las favoritas para trabajar, es el descenso del quinto al décimo lugar de la industria de software y tecnología informática al comparar ambos estudios.

En caída

Para Ávila, la industria del software que en el estudio del 2014 era el rubro preferido por los trabajadores en el país, no logró ser "consistente" con la expectativa que despertaba en los jóvenes y en general señaló que "hay mucho por hacer desde todas las industrias para atraer y retener al talento argentino".

El desarrollo profesional y la estabilidad laboral

son dos variables muy tenidas en cuenta

"Uno de los sectores más concientes -en este sentido de retención del talento-, es el automotriz que es altamente competitivo al momento de atraer talentos, porque hace varios años que empezaron a pelear por los perfiles técnicos y especializados. Más allá de la coyuntura, es una industria que está acostumbrada a pelear por el talento y es tomadora de empleo cuando empieza a rebotar la economía", dijo Ávila en diálogo con Télam.

También señaló a la banca y finanzas como "un rubro que empieza a hacer más foco en la competitividad por los talentos" y dado que "tiene un crecimiento constante en los últimos 16 años; empieza a desarrollarse para mirarse más como empleador y para proyectar una imagen consistente".

Leer mas