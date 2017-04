NOTICIA

Publicado el 28.04.2017

Los álbumes de la semana #047 Esta semana volvemos a contar con cinco discos recomendados que acaban de salir en streaming. Entre ellos no están dos que podrían haber sido incluídos perfectamente pero que hemos decidido obviar por diferentes razones. Uno de ellos es el de Gorillaz porque es tanto lo que se ha hablado ya de él y estamos seguros de que aparecerá en otras webs que sería injusto incluirlo entre los destacados quitando el puesto a otro que también podría aparecer. El segundo es el de la británica Rebekah porque hoy mismo hemos publicado un especial 5 preguntas dedicado al propio álbum y que puedes disfrutar entrando aquí.

Arrancamos el repaso a los discos más destacados con un veterano como Rude 66 que aparece en el catálogo del sello holandés Bordello A Parigi con un álbum titulado From Reason To Ritual. Desde el sello lo describen como su álbum más ambicioso hasta la fecha ahora te toca a ti comprobarlo dandole al play en el reproductor que tienes más abajo.

El segundo largo de la lista es No Blood Without, tercer álbum del productor británico Graham Luckhurst más conocido como Greymatter y que sirve de continuación a su aclamado Visions que publicó en 2014 a través de Wolf Music. Te gustará si eres de los que disfruta de esa ola de lo-fi house y deep house que está presente en toda Europa.

El tercer disco lleva la firma de uno de los grandes músicos electrónicos de la historia. El japonés Ryuichi Sakamoto anunciaba hace unos meses que tenía preparado un nuevo álbum titulado async y que llegaría ocho años después de su anterior trabajo. Inpisrado en los objetos cotidianos, la escultura y la naturaleza, Sakamoto ha compuesto y arreglado los sonidos que el quería escuchar prestando especial atención a la esencia de cada uno de los temas y balanceando los sonidos con una perspectiva del "menos es más". AUnque ya fue lanzado hace un mes en Japón ha sido hoy el día en el que está disponible en el resto del mundo y en las plataformas de streaming.

Henry Saiz sigue dando rienda suelta a sus sonidos más cálidos y relajados con su alias Hal Incandenza que estrenó hace ya unos cuantos años pero que ha retomado ahora con fuerza estrenando singles, álbum y un nuevo sello llamado Lost Worlds Records. Hoy es el día en el que el álbum, titulado Calor, ve la luz oficialmente con colaboraciones como las de Linda Mirada (seudónimo de Ana Naranjo), Hnin (alias de la sueca Hanin Zueiter) o Eloy.

Completamos la lista con Antebellum, el primer álbum del chileno Cristobal Rawlins como Raw C, que publica el sello berlinés No. Un trabajo de nueve temas producido a caballo entre Berlín y Santiago de Chile en el que el artista da rienda suelta a sus experimentos sonoros en los que el drone, el ambient y el noise se convierten en los ingredientes principales de su discurso musical.

