NOTICIA

Publicado el 14.04.2017

Los álbumes de la semana #045 A pesar de que estamos en plena Semana Santa no cejamos en nuestro empeño de ofrecer a nuestros visitantes nuestra selección semanal de álbumes destacados. Como es lógico, las fechas en las que estamos han hecho que el número de lanzamientos esta semana sea sensiblemente inferior al habitual de otras semanas y a pesar de ello hemos seleccionado cinco discos que creemos merece la pena dedicarles un poco de atención.

El primero de ellos es el que sin duda es el lanzamiento más destacado de la semana: AZD, el nuevo álbum de Actress. Un disco que publica el todopoderoso sello británico Ninja Tune y que nos trae de vuelta a nuestros 'soundsystems' al bueno de Darren Jordan Cunningham.

Si lo que te va es el dub-techno y el ambient quizá te apetezca dedicarle una hora a Void Minus Matter, el nuevo álbum de la francesa Marine Drouane con su proyecto Krizkom y que ha sido publicado hoy a través de Seagrave.

En cambio los que busquen un álbum algo más variado pueden probar con Gargamel, el segundo álbum de Awanto 3 que ha lanzado esta semana el sello holandés de los chicos de Dekmantel que dicen del trabajo del artista holandés que "a lo largo de nueve temas, muestra que es capaz de producir música de diferentes estilos y géneros en su arsenal en constante expansión".

El cuarto trabajo recomendado esta semana se titula Hometown y es obra de Module One, proyecto tras el que se esconde el productor ruso Victor Kiktenko con el que da muestras de su pasión por el techno, el ambient y la IDM. Sale a la venta a través del sello berlinés Fauxpas Musik.

Y cerramos el listado de esta semana con Spoek Mathombo y su álbum Mzansi Beat Code. Este es el quinto largo de uno de los pioneros de la electrónica sudafricana. Su música ya se ha podido disfrutar en diferentes países ya que es habitual verle tocando en algunos de los mejores festivales del planeta. Ahora vuelve con este nuevo álbum en el que mezcla el llamado "South African house" con ritmos dubstep y mensajes sociopolíticos.

Actress – AZD [Ninja Tune]



Kritzkom – Void Minus Matter[Seagrave]





Awanto 3 – Gargamel [Dekmantel]





Module One – Hometown [Fauxpas Music]





Spoek Mathambo – Mzansi Beat Code [Teka Records]

Más información:

::

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ