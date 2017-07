Los 71 de Sylvester Stallone: diez películas para recordar

Ayer jueves cumplió 71 años el gran Sylvester Gardenzio Stallone. Ícono de los ochenta, referente de los films con héroes de acción con muchos músculos y pocas palabras, Sly le regaló al Séptimo Arte personajes memorables que quedarán para siempre en la historia. Comenzó su carrera trabajando en una película porno, El Semental Italiano (The Party at Kitty and Stud’s, 1970), porque no tenía dinero para sobrevivir, pero su gran talento siempre fue el de la escritura. El guión de Rocky (1976) lo escribió en tres días, y de hecho rechazó todas las ofertas que tuvo a menos que él protagonizara el film. El largometraje ganó el Oscar a Mejor Película y él estuvo nominado a Mejor Actor y Mejor Guión; y el resto es historia. Decidimos hacer un listado de sus mejores películas -una sola por saga- en donde hay bastante variedad del hombre que llevó el cine de acción a otro nivel. ¡Feliz cumpleaños, Sly!

Tango y Cash son los dos policías más famosos de la ciudad. Harto de que desbaraten sus planes, un jefe de la mafia decide que, para librarse de ellos, lo mejor es manchar su imagen pública. Mediante una elaborada trampa, consigue que ambos acaben en la cárcel acusados de corrupción. Stallone y Kurt Russell recién volvieron a estar juntos en una película este año. Fue en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2, 2017)

Robert Rath, un eficaz asesino a sueldo, ha decidido dejar ese trabajo. Después de haber sido el indiscutible número uno, Miguel Bain un ambicioso novato aspira a ocupar su puesto. Bain disfruta con la emoción de matar y sabe que Rath es un obstáculo para él. Bain se pondrá en el camino de Rath y sus contratos, hasta que el contrato sea el propio Rath. Stallone y Antonio Banderas se convirtieron en grandes amigos después de este film. Volvieron a trabajar juntos en Mini Espías 3-D (Spy Kids 3: Game Over, 2003) y en Los Indestructibles 3 (The Expendables 3, 2014).

A un experimentado alpinista de un equipo de salvamento la muerte de una persona durante un rescate le produce una depresión tan profunda que decide retirarse. Pero el accidente de un avión en plena montaña, secuestrado por una banda criminal, lo obligará a realizar la misión más difícil y peligrosa de su vida. Este film está en el Libro Guinness de los Récords Mundiales por tener la acrobacia aérea más costosa jamás realizada. Al doble de riesgo Simon Crane se le pagó un millón de dólares para cruzar una vez entre dos aviones a 15.000 pies de altura, sin la ayuda de ningún dispositivo de seguridad o truco fotográfico.

Johnny Kovak es un honrado y diligente empleado que trata de alcanzar el sueño americano. Después de sufrir durante años injusticias y condiciones inhumanas de trabajo, asume la responsabilidad de dirigir una campaña para sindicar a los empleados de la fábrica. Cuando la compañía responde con amenazas, intimidación y asesinatos, Johnny se ve obligado a renunciar a sus principios y aliarse con gentes del crimen organizado. Pero a medida que va sacrificando sus ideales, Johnny comprenderá que el triunfo de la causa le exigirá algo más. Primer largometraje de Stallone después de Rocky, que se promocionó como que tenía la posibilidad de ser nominado al Oscar por su actuación, cosa que nunca ocurrió.

Un grupo de mercenarios es contratado para infiltrarse en un país sudamericano y derrocar a su despiadado y corrupto dictador. Una vez allí, se verán atrapados en una telaraña de engaño y traición. Una vez fracasada la misión, tendrán que enfrentarse a un reto aún más difícil: salvar la unidad del grupo y la amistad que los ha unido durante largos años. Primera película en que Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis aparecieron juntos, amigos de toda la vida y las tres mayores mega estrellas del cine de acción por lejos.

Un peligroso asesino llamado Simon Phoenix es congelado en una cárcel criogénica. Años después despierta en una ciudad sin ley y con una sociedad llena de criminales, donde nadie puede evitar que cometa sus acciones favoritas. Solo John Spartan, el policía que lo detuvo en 1996, y congelado por un crimen que no cometió, puede acabar con él. Stallone y Wesley Snipes volvieron a trabajar juntos recién en Los Indestructibles 3.

Ray Breslin, un experto en seguridad carcelaria, se enfrenta a su mayor reto: escapar de la prisión que él mismo ha diseñado. En la cárcel conoce al enigmático Church (Arnold Schwarzenegger), un tipo que se ha ganado el respeto de todos los presos por ser capaz de mantenerlos cuerdos en las horas más oscuras. Tercer largometraje en que Stallone está tras las rejas. El primero fue en Escape a la Victoria (Victory, 1981) y el segundo Condena Brutal (Lock Up, 1989).

Un policía de Nueva York conduce de noche de vuelta a casa cuando es atacado por dos individuos. Intenta atraparlos, pero cuando le apuntan con una pistola, instintivamente, dispara y los mata. En un instante, el puente se llena de policías, que comprueban que los agresores no tenían ninguna pistola, y deciden actuar por su cuenta. Todos viven en un barrio de Nueva Jersey donde el sheriff, el bonachón Freddy Heflin, tiene jurisdicción sobre el caso. El asunto salta a los medios de comunicación, de modo que un investigador de asuntos internos decide intervenir. Sly hizo una dieta para ganar peso para su personaje. Subió 18 kilos sólo comiendo panqueques gigantes.

Cuando John Rambo, un veterano boina verde, va a visitar a un viejo compañero de armas, se entera de que ha muerto víctima de las secuelas de la guerra. Algunos días después, la policía lo detiene por vagabundo y se ensaña con él. Entonces recuerda las torturas que sufrió en Vietnam y reacciona violentamente. Había 26 borradores del guion, antes de que Sylvester Stallone escribiera el que se convertiría en el final.

Rocky Balboa es un desconocido boxeador a quien se le ofrece la posibilidad de pelear por el título mundial de los pesos pesados. Con una gran fuerza de voluntad, Rocky se prepara concienzudamente para el combate y también para los cambios que acabarán produciéndose en su vida. Filmada en 28 días, es la película que más recaudó en 1976 y también el primer film de deportes en ganar un Oscar a Mejor Película.

