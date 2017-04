Lorenzetti avisó por carta a Carrió que le iniciará acciones legales

Por "persistir en declaraciones difamatorias", advirtió

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, le envió ayer una nueva carta documento a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, en la que criticó su decisión de "persistir en declaraciones difamatorias" y confirmó que la demandará.

El magistrado actuó de este modo luego de que en los últimos días la diputada redoblara las críticas y ratificara públicamente las denuncias en su contra, sumando un nuevo capítulo al enfrentamiento.

"Niego todas las acusaciones que usted efectúa falsamente", sostuvo el presidente del máximo tribunal y acusó a Carrió de presionar al Poder Judicial.

En la carta, tras una primera advertencia a inicios de abril, afirmó: "No habiendo cesado su conducta, no me queda otro camino que proceder a iniciar acción de responsabilidad civil por daños".

"Desde enero de 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna", se quejó Lorenzetti, luego de que Carrió presentara en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político en su contra.

El juez de la Corte también acusó a la diputada de violar la independencia del Poder Judicial.

"Es grave la afectación de la independencia del Poder Judicial, usted ha dicho que quiere modificar las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabe perfectamente que el tribunal no acepta ni aceptará presiones de este tipo", subrayó Lorenzetti.

Luego de que Carrió lo responsabilizara por la reactivación de una causa en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, el magistrado aseguró que no tiene "ninguna relación con la denuncia penal que ha mencionado" y agregó: "No conozco los hechos, ni pongo en duda su honradez".

“El país no requiere de intercambios

epistolares, necesita jueces probos”

Tras la segunda carta documento de Lorenzetti a la legisladora, dirigentes de la Coalición Cívica salieron en su defensa. "Nuestro país no requiere de intercambios epistolares, lo que necesita son jueces probos, independientes y sin patrimonio oculto", señalaron los referentes del espacio Fernando Sánchez, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin.

Según indicaron, "esto no se trata de una guerra, se trata de transparencia y de trabajar de cara a la ciudadanía, algo que no estaría sucediendo en el caso de Lorenzetti".

Los referentes de la CC-ARI remarcaron además que el juez de la Corte "considera una declaración de guerra que se le requiera que rinda cuentas de su patrimonio ante la sociedad".

"Tendría que ser una iniciativa de Lorenzetti y no un pedido nuestro la publicación inmediata de sus declaraciones juradas", agregaron en un comunicado.

El pedido de juicio político que impulsa Carrió es por "ausencia de transparencia en su patrimonio"; el manejo de las escuchas; su vínculo con una mutual presuntamente utilizada como financiera para cambiar cheques del programa Fútbol para Todos; la "oscura e irregular matriz administrativa del Poder Judicial"; la "cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia"; y "la destrucción del sistema de control interno"; entre otros.