López Obrador ofrece terminar con la corrupción, de ser presidente

Publicidad

El aspirante de izquierda Andrés Manuel López Obrador, favorito de cara a las elecciones de julio de 2018 en México según los sondeos, prometió acabar con la corrupción en el país si es elegido presidente y reducir los sueldos "de los de arriba" para aumentar los salarios "de los de abajo".

López Obrador, de 64 años, aseguró que no es complicado "hacer de la honestidad una forma de vida". Aunque todavía no se ha registrado oficialmente como candidato, el líder de izquierda señaló que no basta con disminuir la corrupción porque esa es "una mentalidad conservadora".

El veterano político fue dos veces candidato a la presidencia (2006 y 2012) y esta vez encabeza las encuestas de la contienda de julio de 2018, refirieron medios locales y la agencia de noticias DPA. El ex alcalde de la Ciudad de México prometió también que, de llegar al sillón presidencial, bajará los sueldos "de los de arriba" para aumentar los salarios "de los de abajo". Incluso dijo que él mismo, como gobernante, ganaría la mitad o menos de lo que percibe el actual presidente, Enrique Peña Nieto.

Leer mas