“Lo único pendiente fue la final olímpica en Londres”

En un mano a mano con Olé, la remera María Laura Abalo habló sobre su retiro luego de 16 años de trayectoria. Además, aseguró que le hará bien alejarse un poco de la actividad: "Necesito extrañarlo un poquito al remo".

Junto con Gabriel Best en Londres 2012.

Sus comienzos fueron en el básquet, pero un día descubrió este deporte por su padre y se enamoró. Luego se fue ganando su lugar junto con Gabriela Best y juntas llegaron hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012, algo que siempre había soñado desde chica. Después le tocó quedarse afuera de Río 2016 y sin embargo siguió remándola, hasta la semana pasada, cuando decidió ponerle punto final a su carrera. "Sin objetivos no sé qué hago acá, ya está", le dijo a Olé.

– Durante muchos años jugaste al básquet. ¿Cuando se te dio por arrancar con el remo?

– Empecé a los 20 años y fue por curiosidad. Acompañé a mi viejo a remar y me encantó el contacto con la naturaleza. Me voló la cabeza. Hablé con un entrenador y arranqué, hasta la semana pasada que decidí dejar. Basta para mí.

– ¿Cómo fue tu relación con Gaby Best? Compartieron muchas cosas juntas…

– Con Gaby nos juntamos en 2009, competimos juntas, después nos separamos y nos volvimos a juntar. La quiero un montón, pero somos muy diferentes. Ella es mucho más técnica y yo soy más de fuerza. Fue como un matrimonio.

– ¿Cómo vivieron la temporada 2012? Fue un año increíble…

– Logramos algo único con la clasificación a los JJ.OO. en nuestra última chance. Ese fue nuestro mejor año, estuvimos siempre dentro del top ten y llegamos a estar 5° en el mundo. Yo creo que era posible la final olímpica. Esa fue mi única cosa pendiente.

– ¿Y los Juegos Olímpicos de Londres? ¿Qué experiencia te tocó vivir?

– Haber clasificado era todo un logro y alcanzar la final era como una medalla. A mí me faltó experiencia, pero igual lo disfruté porque fue increíble, Londres es la cuna del remo. Era como estar en el Juego Olímpico de nuestro deporte. Sin dudas que fue la culminación de mi carrera.

– ¿Te quedó alguna anécdota?

– Estabamos en el Eton Collage, a 100km de la Villa Olímpica, alejados de todos. Igualmente, cuando terminamos de competir, fuimos para allá y nos cruzamos con Kobe Bryant o Lebron James, algo único. Con el que me crucé en el ascensor fue con Manu Ginobili, que me sorprendió porque sabía como nos había ido, me felicito y me quedé helada. Sin dudas que fue un gesto de grandeza.

– ¿Y cómo fue el período antes de Rio? ¿Por qué no llegaron a clasificarse?

– Después de Londres fue muy difícil. Se contrató a un entrenador francés y hay distintas opiniones al respecto. Nos costó mucho con Gaby, que finalmente se fue antes de Toronto y se hizo todo mucho más complicado. Después en 2016 arme un bote con Zoe Fleischmann y estuvimos cerca de clasificar a Río pero no se pudo. Fue un trago amargo.

– ¿En qué momento decidiste retirarte?

– Me subí a una maquina de fuerza y dije 'la verdad que si no tengo un objetivo no sé que hago acá, ya está'. Me parece que es una buena chance para darle lugar a las chicas más jóvenes. Ahora, puedo aprovechar de mi familia, mis afectos y salir de la rutina. El deporte es parte de mi vida, pero ahora necesito extrañarlo un poquito al remo…

– ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Seguir relacionada al remo o buscar nuevos desafíos?

– No me veo como entrenadora arriba de una lancha corrigiendo a los deportistas. Lo que sí me gustaría es ayudar al remo a que tenga más adeptos y también más prensa. Me encataría hacer algo relacionado al deporte y promover a todos los deportes. Me gusta la tele y la radio.

– Vienen luchando hace mucho por la limpieza de la cuenca. ¿Cómo es la situación actual del Río Reconquista?

– Lo del Reconquista viene bien encaminado, ahora voy a tener más tiempo. Tuvimos una reunión con la directora del COMIREC -encargado de la limpieza de la cuenca- y también con gente del BID -(Banco Industrial del Desarrollo) para que nos den una mano para empezar a limpiar el Río.

