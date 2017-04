Lo que debes saber sobre la música chill out

De la música chill out se dice que no se escucha, sino que se siente. Se trata de un estilo musical que en 20 años ha pasado de ocupar un lugar secundario, a ser un auténtico estilo de vida.

El ascenso musical de este tipo de música parte a principios de los noventa en las fiestas celebradas al aire libre. La música chill out recibe la herencia de las comunas hippies de la década de los 70, con diferentes estilos musicales que provocaban un subidón, que había que compensar después con sonidos tranquilos, para que la mente volviese a su tranquilidad.

Ibiza y la música chill out

España, y sobre todo Ibiza, sigue siendo uno de los referentes mundiales de este estilo. A finales de los ochenta surgió el Café del Mar, un lugar ideal para disfrutar de una puesta de sol o de un amanecer, combinando los sonidos del mar con el chill out de fondo. Pero no siempre hay que estar en la playa rodeados de cojines para disfrutar del chill out. El estilo ha recorrido el mundo absorbiendo influencias, sonidos y texturas muy variadas.

¿Cómo es la música chill out?

Básicamente, se trata de combinar diferentes estilos y géneros musicales de forma armoniosa y relajada. Literalmente, “chillo ut” es una expresión anglosajona que significa relajarse o tranquilizarse.

En su estilo, se caracteriza por utilizar tempos lentos y sonidos suaves y armoniosos, con melodías sin estridencias ni sobresaltos, y mezclar géneros tan diferentes entre ellos, como ópera, tecnho, rock, jazz, música ambiental, flamenco o tango.

Para ofrecer sus sonidos, la música chill out utiliza instrumentos electrónicos como samplers, sintetizadores, cajas de ritmos y efectos de sonido, y también instrumentos de viento, como el saxofón o la flauta travesera.

La finalidad principal del chillo ut es transmitir una sensación de relajación, calma y disfrute. En la actualidad se ha ido desarrollando una auténtica cultura del chillo ut con locales, bares y restaurantes que se sirven de este concepto y ofrecen ambientes pensados para tomar unas copas, relajarse y conversar después del trabajo o antes de salir a bailar.

Ya hay emisoras de radio especializadas en este género. Y ha ido surgiendo una gran variedad de artistas en todo el mundo creando música relajante pero con mucha originalidad de entre la lista tenemos a Blank and Jones, Tony Marin, Buddha Sounds, Koop y muchos más.

No es música electrónica

La música chill out no tiene nada que ver con los sonidos tecno o electrónicos, que se caracterizan por ser repetitivos y simples. El chill out es distinto, es complejo y combina diferentes ritmos e incorpora técnicas muy variadas en donde el resultado consigue armonía y tranquilidad.

Ejemplos de la música chill out

Como hemos visto, es un conjunto de combinaciones muy diferentes.

En lo que se refiere al estilo más clásico, hay un disco llamado “Chill: Classical” que, junto a composiciones y coros de ópera, contiene algunas piezas instrumentales de Beethoven, Schubert, Vangelis, entre otros.

Por el año 1990 se lanzó al mercado otro disco clásico, “Chill Out”, del grupo KLF. En la portada del disco tenemos la imagen de unas ovejas blancas sentadas sobre la hierba verde de un establo abierto, con un cielo azul de fondo idílico.

En España, la cantante malagueña “La Mari” del grupo Chambao, hace una fusión entre la música chill out y el flamenco.

Hay que recordar el tema “Sumergido”, compuesto por Rogelio Conesa, que fue utilizado por el equipo de natación sincronizada juvenil de España para ganar la copa Comen,6 También el guitarrista y compositor de origen español Oscar Portugués ha conseguido destacar en este género.

América Latina también ha sido un interesante campo de cultivo para la música Chill Out. Allí encontramos al grupo argentino Soda Stereo, al grupo peruano Novalima, al hispano peruano Miki González, que realiza una fusión entre la música andina, la música afro y el Blues, al colombiano Fabián Quiroga, etc.

En chile hay una interesante muestra de la música chill out con Claudio Pérez y su proyecto “Usted No!”, que supone una mezcla entre el Jazz, Chill Out y el House.

La música chill out en Asia y otros ejemplos

En Asia el grupo proveniente de Corea del Sur, Clazziquai Project mezclan el Acid jazz el Lounge y el House. También hay que mencionar al productor y dj japonés Nujabes, entre otros.

Otros ejemplos importantes en todo el mundo son los del grupo británico the XX, el productor estadounidense Marcel Everett apodado como XXYYXX, el productor rumano Michael Cretu y su proyecto Enigma, Audilong, Tony Marin, Ney Angelis, Chervy Martin, el neoyorquino Moby, Late Night Alumni, Blank and Jones, el dúo sueco Koop, Buddha Sounds, el grupo británico Zero 7, Thievery Corporation, Bonobo, el duo noruego Röyksopp, ABG-Swing, etc.

En el año 2014, el sello Universal Music integró en 2 cds, varios temas de Chill out, con el título de “Cafe mambo 20 years of ibiza chillout“. En estos dos compactos, aparecían artistas de la talla de Lana Del Rey, el cantante británico George Michael, Phil Collins, entre otros músicos.

Fuentes imágenes: Música Relajante / YouTube

El artículo Lo que debes saber sobre la música chill out ha sido originalmente publicado en Actualidad Musica.