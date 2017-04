Inicio

ESPAÑA “Lo podíamos haber ganado”

Simeone se lamentó porque, a su juicio, el Colchonero hizo en el Bernabéu los méritos para llevarse algo más que un empate agónico. "Se sentía que estábamos cerca de la victoria", aseguró.

“Lo podíamos haber ganado”

Para Simeone, el 1-1 en el Bernabéu daba para algo más…

Pepe puso arriba al Real

Gol de Pepe (RMA). Real Madrid 1 – Atlético Madrid 0. Fecha 31, Liga de España 2016/17

Savic le ahogó el grito a Cristiano

Real Madrid 0 – Atlético Madrid 0. Fecha 31, Liga de España 2016/17

Griezmann empató el derbi

Gol de A. Griezmann (ATL). Real Madrid 1 – Atlético Madrid 1. Fecha 31, Liga de España 2016/17

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, lamentó el empate 1-1 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y aseguró: "Lo podíamos haber ganado. El gol (del Real Madrid) nos golpeó y nos encontramos perdiendo sin haber tenido ocasiones de gol. Los cambios nos vinieron muy bien y nos quedó un sabor un poco amargo. Se sentía que estábamos cerca de la victoria…", aseguró en la rueda de prensa posterior al choque. Simeone agitó al equipo con las entradas de Correa y Thomas, y el Cholo lo celebró: "Es instinto, entendía que el equipo necesitaba un paso adelante y así salió".

Pepe puso arriba al RealGol de Pepe (RMA). Real Madrid 1 – Atlético Madrid 0. Fecha 31, Liga de España 2016/17

La estrella del duelo fue el francés Antoine Griezmann con su gol a cinco minutos del final y su gran despliegue. Todo en un momento en el que se rumorea la eventual salida del delantero, con el Real Madrid en boca de todos. "No sé a dónde se va a ir", se extrañó Simeone. Y añadió: "Las palabras no alcanzan para definir a un jugador. Tiene ilusión. Trabaja, crea peligro… Cuando un jugador talentoso se entrega como se entrega, el placer es doble. Hizo un partido enorme. Del mismo nivel que Savic y Godín".

Savic le ahogó el grito a CristianoReal Madrid 0 – Atlético Madrid 0. Fecha 31, Liga de España 2016/17

Simeone aseguró que el tiempo le dio la razón al situar a Griezmann como centrodelantero. "Me peleé con un montón de gente cuando lo ponía por el medio. Me pone contento lo que le está pasando", dijo. Para el DT, su equipo ofreció un nivel óptimo, especialmente en la segunda parte. "Físicamente se vio un equipo tremendo. En el primer tiempo estuvimos imprecisos. No es fácil. Cuando logramos tener combinaciones más precisas, aparecen situaciones peligrosas. Con este ritmo con el que jugamos, no es fácil sostener la precisión", analizó.

Griezmann empató el derbiGol de A. Griezmann (ATL). Real Madrid 1 – Atlético Madrid 1. Fecha 31, Liga de España 2016/17

Y concluyó con una valoración sobre el Leicester, su rival del miércoles en la Champions League. "Fue capaz de ganar la Liga inglesa. Nos enfrentamos a un equipo diferentes al que era ante del sorteo. Es un equipo muy fuerte y en algunas situaciones parecido a nosotros", resumió.

