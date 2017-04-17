Libros más vendidos

LITERARIAS
16 de Abril de 2017 | 08:01 | Publicado en Edición Impresa
LIBROS – FICCIÓN
SOLO NOSOTROS DOS
NICHOLAS SPARKS
ROCA EDITORIAL
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO
BRUCE W. CAMERON
ROCA BOLSILLO
EL BAZAR DE LOS MALOS SUEÑOS
STEPHEN KING
PLAZA & JANÉS
LA CHICA DEL TREN
PAULA HAWKINS
PLANETA
EL PREDADOR
WILBUR SMITH
EMECÉ
LA PAREJA DE AL LADO
SHARI LAPENA
SUMA DE LETRAS
CÁSCARA DE NUEZ
IAN MCEWAN
ANAGRAMA
PERSONAS DESCONOCIDAS
JOHN KATZENBACH
EDICIONES B
OFFSHORE
PETROS MÁRKARIS
TUSQUETS
MUJER Y MAESTRA
VIVIANA RIVERO
EMECÉ
LIBROS – NO FICCIÓN
FUERON POR TODO
NICOLÁS WIÑAZKI
SUDAMERICANA
LA ARGENTINA DEVORADA
JOSÉ LUIS ESPERT
GALERNA
DESCUBRIENDO EL CEREBRO
FACUNDO MANES
PLANETA
INCENDIO DE IDEAS
MARCOS AGUINIS
SUDAMERICANA
EL SEÑOR DE LA CORTE
NATALIA AGUIAR
EDICIONES B
LA MAGIA DEL ORDEN
MARIE KONDO
AGUILAR
DE QUÉ HABLO CUANDO HABLO DE ESCRIBIR
HARUKI MURAKAMI
TUSQUETS
APUNTES DE COCINA
XIMENA SAENZ
PLANETA
¿QUÉ CLASE DE CRIATURA SOMOS?
NOAM CHOMSKY
PAIDÓS
USAR EL CEREBRO
FACUNDO MANES PLANETA