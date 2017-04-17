Libros más vendidos

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LITERARIAS

16 de Abril de 2017 | 08:01 | Publicado en Edición Impresa

LIBROS – FICCIÓN

SOLO NOSOTROS DOS
NICHOLAS SPARKS
ROCA EDITORIAL

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO
BRUCE W. CAMERON
ROCA BOLSILLO

EL BAZAR DE LOS MALOS SUEÑOS
STEPHEN KING
PLAZA & JANÉS

LA CHICA DEL TREN
PAULA HAWKINS
PLANETA

EL PREDADOR
WILBUR SMITH
EMECÉ

LA PAREJA DE AL LADO
SHARI LAPENA
SUMA DE LETRAS

CÁSCARA DE NUEZ
IAN MCEWAN
ANAGRAMA

PERSONAS DESCONOCIDAS
JOHN KATZENBACH
EDICIONES B

OFFSHORE
PETROS MÁRKARIS
TUSQUETS

MUJER Y MAESTRA
VIVIANA RIVERO
EMECÉ

LIBROS – NO FICCIÓN

FUERON POR TODO
NICOLÁS WIÑAZKI
SUDAMERICANA

LA ARGENTINA DEVORADA
JOSÉ LUIS ESPERT
GALERNA

DESCUBRIENDO EL CEREBRO
FACUNDO MANES
PLANETA

INCENDIO DE IDEAS
MARCOS AGUINIS
SUDAMERICANA

EL SEÑOR DE LA CORTE
NATALIA AGUIAR
EDICIONES B

LA MAGIA DEL ORDEN
MARIE KONDO
AGUILAR

DE QUÉ HABLO CUANDO HABLO DE ESCRIBIR
HARUKI MURAKAMI
TUSQUETS

APUNTES DE COCINA
XIMENA SAENZ
PLANETA

¿QUÉ CLASE DE CRIATURA SOMOS?
NOAM CHOMSKY
PAIDÓS

USAR EL CEREBRO

FACUNDO MANES PLANETA

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