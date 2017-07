Lewis Hamilton se quedó con la ‘pole position’ en el Gran Premio de Gran Bretaña

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) firmó un tiempo de 1:26.600, inalcanzable para sus rivales, en la tercera ronda de clasificación (Q3) del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, lo que le permitirá iniciar desde la 'pole position' la carrera de este domingo en el circuito de Silverstone.

Hamilton, quien por quinta vez iniciará desde la primera fila en Gran Bretaña, aventajó en 0.547 segundos al finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari). Desde la primera plaza perseguirá su quinta victoria de su carrera ante su público tras haber triunfado en 2008, 2014, 2015 y 2016.

La carrera de este domingo ofrecerá al tres veces campeón del mundo la posibilidad de igualar el récord histórico de éxitos en el GP de Gran Bretaña, compartido por el francés Alain Prost y por el también británico Jim Clark, tras haberse colocado, con su 'pole' número 67, a solo una de la plusmarca del alemán Michael Schumacher.

Otro piloto germano, Sebastian Vettel, es el gran adversario del inglés en la lucha por el título. El corredor de Ferrari fue tercero en la Q3, al parar el crono en 1:27.356, a 0.756 segundos de Lewis, quien tuvo que esperar que se investigue un supuesto bloque a francés Romain Grosjean para confirmar su primer puesto.

Quien si fue penalizado con cinco puestos en la parrilla de salida por un cambio de caja fue el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), quien había logrado un cuarto puesto logrado en la sesión de clasificación.

Por su parte, el holandés Max Verstappen (Red Bull) firmó el quinto mejor puesto en la ronda clasificatoria. Le sigueron Nico Hulkenberg (Renault) y los Force India del mexicano Sergio Pérez y del francés Esteban Ocon, sexto, séptimo y octavo, respectivamente. El Top 10 lo completaron Stoffel Vandoorne (McLaren Honda) y el francés Romain Grosjean (Haas).

