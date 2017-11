Leo García: Hay gente que no se da cuenta lo bien que hace la música

Publicidad

En conmemoración del Día Internacional de la Música, el Gobierno de la Ciudad desarrolló un video clip que reúne figuras consagradas como Hilda Lizarazu, Leo García y Santiago Vázquez actuando junto a chicos participantes del programa Arte en Barrios: estudiantes de la Escuela de percusión con señas del barrio Zavaleta e integrantes del Taller de Rap y Literatura de Ciudad Oculta.

Leo García habló con Télam Radio sobre su nuevo video clip.

El video busca la integración de diferentes artistas y ritmos, crea un espacio cultural y creativo donde “hay lugar para todos; todos convivimos y somos lo que queremos ser”: El material fue realizado sobre el tema “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta y despliega un recorrido diverso de música, artistas y paisajes en términos históricos, estilísticos y geográficos: desde Bach hasta Gardel, desde el rock hasta el rap, desde la zona sur de la Ciudad hasta el Obelisco.

“Esta buenísimo festejar el día de la música; es religión, tiene que ver con una bendición, una opción para estar feliz y sin duda una sanación”, destacó en diálogo con Télam Radio el cantante Leo García. En este sentido, reflexionó que no se imagina como sería ni “un sólo día sin música” y que “hay gente que no se da cuenta lo bien que hace”.

En referencia al video clip García aseguró: “Me siento muy alabado del lugar que me dieron”, y contó que la idea fue mezclar músicos callejeros que no tienen una carrera tan expuesta como la de él o la Hilda Lizarazu: “una combinación de gente que vive la música”, enfatizó.

“Ha sido un año maravilloso, con mucha preparación, muy espiritual, de superación, de no repetir los mismos errores y poder madurar”, sostuvo el artista quien al ser consultado por sus próximos proyectos adelantó que está preparando su nuevo material para el año próximo: “Los proyectos discográficos hay que hacerlos con tiempo, no hay pecar de ansioso”, recalcó.

