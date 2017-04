TENIS Lejos De Las Luces, la otra mirada del tenis

En Olé te presentamos un documental acerca de todas las vivencias, sacrificios y caminos que deben transitar los tenistas a lo largo de su carrera. La cara que no todo el mundo conoce. Acá, la presentación y el primer capítulo.

Benjamin Giussani y Bruno Tiberti decidieron filmar un documental para contar lo que no todo el mundo sabe del tenis. Las vivencias desde los inicios, los sacrificios y todo lo que debe atravesar un tenista a lo largo de su carrera. Y que no se sabe o no se cuenta abiertamente. Ambos están estrechamente vinculados al deporte y, por eso, decidieron expresarlo y en Olé te mostramos este film.

"Este documental lo hicimos porque al estar muy vinculados al mundo tenistico sabemos lo que se requiere para ser parte del circuito de tenis profesional, la plata que se necesita, el sacrificio, las cosas de que tenes que dejar de lado, etc. Nos une la pasion de contar historias a traves de videos y nuestra intención era mostrarle a la gente que los tenistas no son todos millonarios, y si los son, es porque dejaron su vida entera para serlo. También mostramos los diferentes caminos que te da el tenis como ir a jugar para un club en Europa que es algo paralelo al circuito profesional (no se ganan puntos para el ranking) o la posibilidad de estudiar en Estados Unidos becado por una universidad. Bruno hizo la universidad en Estados Unidos gracias al tenis en el 2014", cuentan Giussani y Tiberti a modo de presentación.

"Decidimos contar esta historia en 4 capitulos en donde plasmamos la otra cara del tenis que no todo el mundo conoce. En el primero encontraran La Fortuna que pueden lograr o no los tenistas, narrada en primera persona", agregan. Y a continuación, la presentación y el primer capítulo. Mirá y disfrutá.

