SELECCION "Le gusta más Simeone…"

Gustavo Lescovich, representante y "muy amigo del Patón", cree que a Bauza le gustaría más el Cholo como su sucesor en la Selección. Y le ve futuro en China o Emiratos Arabes, "para hacer un buen contrato y estar tranquilo…".

0 0

"Le gusta más Simeone…"

Sampaoli y Simeone en un viejo Sevilla-Atlético de Madrid.

Relacionadas

Cholo Sampaoli Van por el Cholo, ¿y Sampa? "Bauza no es más el DT"

Lisos y llanos. Así fueron los términos utilizados por Gustavo Lescovich, representante y "muy amigo del Patón (Bauza)", para referirse a sus gustos futboleros, a la sucesión en la Selección. "Sampaoli no es el que más me gusta. Como hincha lo digo. Simeone me encanta. ¿Y qué piensa el Patón? Creo que le gusta más Simeone…", aseguró la mano derecha del ex DT de la Albiceleste, haciendo equilibrio entre su pensamiento y su sentimiento -¿de revancha?-.

"La reunión (con Chiqui Tapia) fue distendida. Cada uno dio su opinión sobre el tema. Tratamos de buscar algo que nos sirva a todos. Nos fuimos conformes con un arreglo justo. No le van a pagar todo el contrato. El Patón decidió un monto razonable, que se lo irán pagando en cuotas a partir de ahora. Quizá (Bauza) entiende que los actuales dirigentes de AFA no son los que lo eligieron y están en su derecho a traer a otro entrenador. Tapia no tiene porqué heredar un técnico y Bauza no tiene porqué regalar un contrato firmado", explicó Lescovich en diálogo con La Red la trastienda del meeting decisivo.

También se hizo un momento el manager del ex DT de San Lorenzo, de hablar de nombres propios, de jugadores, de los que aparecieron y de los que no. En las listas y en el apoyo… "Me comentó que tuvo charlas con algunos jugadores y la relación personal con él, fue buena. No se dieron los resultados. No salieron a bancarlo públicamente pero sí en privado. No lo veo tan conflictivo el tema. ¿Icardi? No lo citó porque el titular era Higuain y el suplente era Pratto. Y cuando no le dio el tiempo lo llamó a Alario. Si hubiese podido, lo hubiese convocado para el último partido…".

Por último, le hizo un lugarcito a lo que será su futuro (además de cobrar la indemnización por el despido prematuro). "Está tranquilo. Se termina un ciclo pero ya pensando en un futuro cercano. Trabajar en otro equipo o en otra selección, si Dios quiere. Tiene sondeos más que ofertas. Sin apuro llegarán opciones. La de Ecuador seguro que no, porque hay un técnico y amigo trabajando como es Gustavo Quinteros… Hoy está pensando más en descansar que en trabajar. Patón hoy ya debe pensar en un país como China, Emiratos Arabes… Hacer un buen contrato para estar tranquilo".

Y cerró con un mensaje elíptico a toda la movida creada, al Movimiento Sampaolista que se viene… "Nunca lo escuchamos de su boca. No podemos aseverar que haya dicho (Sampaoli) que quisiera agarrar la Selección. Tal vez, si asume pasado mañana, diremos que lo venía trabajando un tiempo atrás. Lo sabremos la semana que viene. O la otra…". ¿Continuará?

Temas

Gustavo Lescovich Diego Simeone Jorge Sampaoli

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)