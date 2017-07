Laurita Fernández contó el verdadero motivo de su separación de Fede Bal y lo dejó en ridículo

Después de la polémica separación entre Fede Bal y Laurita Fernández, muchos rumores quedaron alrededor de la pareja, sin embargo, ahora en un mano a mano se terminó el enigmático.

“Te veo muy firme en tu decisión, ¿la relación amorosa está terminada definitivamente?”, preguntó Ángel De Brito. “Sí, y la firmeza tiene que ver con la confianza que piense que debe existir en una relación. Él conocía mi historia y un montón de cosas que había vivido, por lo que sabía cuál era mi punto débil. Sabía qué no quería que me vuelva a pasar o qué no quería que me hagan”, opinó la bailarina.

“La fecha del comienzo de la relación nunca fue clara. ¿Ustedes ya eran novios, había exclusividad en el momento que pasó lo de (Florencia) Marcasoli?”, consultó Analía Franchín. “Nosotros sí teníamos clara la fecha. Él me conoció en una situación delicada respecto a ese tema y sabía que era algo que a mí me dolía”, respondió.

Finalmente, Laurita dijo que la última actitud que no soportó de Fede Bal fue cuando se negó a mandar un mensaje a Marcasoli cuando se hablaba del affaire que tuvieron durante el verano en Villa Carlos Paz.

