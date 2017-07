Laura Esquivel recordó sus inicios en “Patito Feo”, mientras se prepara para su debut como solista

Con solo 23 años, Laura Esquivel tiene más de media vida de carrera. A los ocho hizo un casting por primera vez y quedó. El resto, es historia conocida: 30 segundos de fama kids, Patito feo, Tu cara me suena y Divina está en tu corazón. Luego de un largo camino, la actriz está a punto de cumplir un nuevo sueño: debutará como solista.

En un Facebook Live con Teleshow, la talentosa joven habló de su proyecto musical, sus inicios en el medio, recordó el boom de Patito Feo y se refirió a la problemática del bullying en las redes sociales.

Es una emoción hacer mi primer show. Va a ser la primera vez que cante como Laura, sin ningún personaje

"Es una emoción hacer mi primer show", dijo feliz la actriz, que se presentará el 26 de agosto en el auditorio Belgrano. ¿Qué habrá en su show? "La historia de mi vida, covers, canciones que hice en Tu cara me suena, en Divina está en tu corazón, una banda en vivo, proyecciones y bailarines. Va a ser la primera vez que voy a estar cantando como yo, Laura, sin ningún personaje".

Subir al escenario como "Laura", es todo un desafío: "Soy tímida, aunque cuando estoy arriba me abro", dijo la artista que además, adelantó que seguramente llorará de la emoción antes de salir ante el público.

El inicio de un sueño

Laura comenzó a estudiar comedia musical cuando era aún muy pequeña. Un día vio en la cartelera de la escuela a la que iba la convocatoria a un casting para un programa de televisión. "Fui, estaba lleno de chicos, iban llamando de a uno, no tenía ni idea qué había que hacer y me tocó primera. Una vergüenza terrible, pero quedé. El programa era Guinzburg and kids, yo era bailarina", recordó, que en ese momento tenía ocho o nueve años.

De ahí en más, no paró: fue una de las protagonistas de Peter Pan y después llegó el segmento de ShowMatch, 30 segundos de fama kids. Su participación gustó tanto que la convocaron de Ideas del sur para hacer el casting de un programa infantil que estaban armando: Patito Feo.

Patito Feo fue un antes y un después porque sin eso no sería lo que soy, hay oportunidades en la vida que te ayudan a crecer, fue un proyectazo increíble

"Empezamos a grabar sin saber demasiado. Fue un antes y un después porque sin eso no sería lo que soy, hay oportunidades en la vida que te ayudan a crecer, fue un proyectazo increíble. Me acuerdo que hicimos un show en el Planetario y fue furor. Los chicos se sintieron identificados, se empezó a hablar de bullying gracias a la novela", recordó Laura, que tenía la misma edad que el personaje: "En muchas cosas era yo, una nena inocente que creía en todos y no esperaba nada malo. Me guardo muchos recuerdos lindos".

Patito la hizo famosa, donde iba la reconocían: "Fue complicado manejar la popularidad. Pero mis papás siempre me alentaron a seguir haciendo las mismas cosas que antes, a pesar de la fama. Costó, hubo cosas buenas y malas porque no es fácil de manejar, pero siempre me mantuve tranquila".

Hace poco fue víctima de críticas en las redes sociales por el vestido que había elegido para usar en la mesa de Mirtha Legrand. Con el tiempo, aprendió a no darle importancia: "Antes me angustiaba. Cuando pasó eso me pareció que era importante salir, porque eran unos ataques terribles y ¿qué daño hice? Cada uno se viste como quiere. No es tan grave, ¿tenes que estar de punta en blanco con un vestido caro? No todos tenemos la posibilidad y me parece que hay que ser real y mostrase como uno es, no tanto maquillaje como una puerta, mas real es más lindo. Hay que pensar en el otro".

Mientras se prepara para su presentación en el auditorio Belgrando, en lo personal, Laura también está en un gran momento. De novia con un productor, asegura que es chica como para pensar en formar una familia, pero que es un proyecto que le encantaría concretar más adelante.

