Laura Bruni, la elegida por Jorge Lanata para interpretar a Cristina Fernández de Kirchner y a María Eugenia Vidal: “Me encantaría que ellas me llamen”

Laura Bruni (34) enfrenta un gran desafío actoral. Encarnará en el programa de Jorge Lanata, Periodismo para todos, a dos de las mujeres más importantes del mapa político actual: a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

PPT regresa a la pantalla de El Trece este domingo a las 22 que, además de informes periodísticos y denuncias, tendrá su cuota de humor con un sketch en el que habrá varios personajes políticos.

¿Cómo se preparó Laura para ponerse en la piel de CFK y Vidal?

"Entré por un casting, para eso preparé un discurso para cada una de las dos y me caractericé. No me costó porque lo llevé para el lado del humor. Son imitaciones, Martín Bossi y Fátima Florez siempre lo hacen con un tinte político y yo también lo hice desde ese lado", contó la actriz a Teleshow.

Para la prueba se preparó especialmente: "Fui a quedarme con los dos personajes. Me encerré una semana en mi casa. No hablé con nadie y me dediqué a mirar videos, estudiar gestualidad, voces. Ver mucho e imitar comportamientos".

Para ella, lo mejor de este desafío es lo opuestas que son Cristina y María Eugenia, tanto en el aspecto físico (manera de vestir), como en su forma de ser (cómo comunican sus ideas): "Son dos mujeres fuertes y con distintos caracteres. Eso me encanta".

Los personajes

Hace unos años, la ex presidente llamó a Martín Bossi para señalarle que en su imitación él usaba chatitas y no tacos, como ella. Eso no asusta a Bruni, que redobló la apuesta: "Me encantaría que me llamen las dos y que me pidan algo".

Nerviosa por su debut, Laura ya hizo la prueba de máscaras y vestuario. Aún no conoce a Jorge Lanata, pero tiene muchas ganas de verlo, ya que lo admira y sigue sus programas: "No veo la hora de que arranque PPT, quedé tan shockeada cuando me dijeron que entraba, que desde ese momento solo me dediqué a trabajar".

Las posibles repercusiones

Laura es consciente de que más allá de lo actoral, no es una tarea fácil la que le toca: "Voy a recibir críticas y lo sé desde el primer momento. Le pasa a todos los imitadores, si algo no gusta o hay un público partidario, siempre los critican. No me interesa para nada, soy una actriz componiendo dos personajes. No voy a hablar de política, no soy militante. Si mañana me dicen 'hacé a Lilita', la hago, así como si me dijeran que tengo que hacer un personaje masculino".

"Voy a interpretar a las dos y ellas son de dos bandos, unos me van a criticar por una y otros por la otra. Ya estoy preparada, ya sé lo que me va a ocurrir, no me voy a enganchar y no voy a contestar", dijo y agregó: "A nosotros nos cuestionan porque estamos asociados a un personaje, pero que lo hagan con el político".

Es por eso que aseguró que no se va a "enganchar" con ninguna historia, ni a defender a nadie, ya que es actriz, no militante. "Hoy me permito no tener prejuicios y salir a la cancha con esto que me divierte. Entendiendo que la Argentina está en un momento delicado y en año de elecciones, y me la banco. Siempre se habla de Cristina, es un personaje polémico y a mí me encanta que se hable de política desde el humor", agregó.

Siempre le interesó estar informada y mirar programas de actualidad, pero desde que está con este proyecto, se dedica solo a analizar videos de Cristina y de Vidal, para observarlas y ponerles el cuerpo.

Sobre si haría algo en política, aseguró que es un tema que le gusta, pero no como para dedicarse a ello, al menos por ahora. Además, se refirió a los "actores militantes": "Estoy apolítica, porque está bravo el tema y hay colegas muy expuestos. Me parece muy bien que alguien se banque lo que pasa y a un candidato, pero no me gusta el abuso de eso ni el fanatismo".

Además de debutar el domingo en PPT, Bruni se prepara para la conducción de un programa en Crónica Tv. Se trata de un ciclo de humor y entrevistas que se estrenará en agosto.

LEA MÁS:

"Cristina Fernández de Kirchner" regresó a 'ShowMatch' de la mano de Martín Bossi

Cristina Kirchner visitó a Susana Giménez de la mano de Fátima Florez

Las 15 definiciones de Jorge Lanata: "Mauricio Macri decidió que Cristina Kirchner no tiene que ir en cana"

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo