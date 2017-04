Laura Alonso: “Bonadio procesó a Cristina Kirchner porque tiene las pruebas”

Laura Alonso, titular de la OA. Foto: Archivo

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso , consideró que el juez federal Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner en la causa Los Sauces porque tiene "muchas pruebas".

"¿Por qué Bonadio hace lo que hace hoy? Porque tiene las pruebas", sostuvo Alonso en el programa Animales Sueltos, que se emite por América TV.

"Dictar un procesamiento no se hace sin pruebas y evidencias. Es importante poner en valor determinadas decisiones porque si no se empiezan a discutir otras cuestiones. Cuando un juez en la Argentina dicta un procesamiento es porque tiene mucha evidencia y sospecha de que eso por lo que está procesando es verdadero", agregó Alonso.

Bonadio procesó ayer a la ex presidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos por lavado de dinero por recibir alquileres de Lázaro Báez y Cristóbal López , beneficiados irregularmente con obras públicas y contratos con el Estado. En su fallo aseguró que la ex mandataria y su entorno conforman una "banda" que habría cobrado "retornos" a empresarios beneficiados por la concesión de obra pública durante el kirchnerismo.

Luego de que Cristina vinculara la decisión de Bonadio con la situación económica, Alonso sostuvo que "un juez aplica la ley, no se está fijando cuándo son las elecciones". "Ellos se deben manejar con pruebas y procedimientos. Un juez es un operador judicial, opera con el Código Procesal Penal", remarcó.

Al ser consultada si la ex mandataria debería estar presa, la titular de la OA afirmó: "Yo no voy a responderte eso porque no me corresponde".

Y resaltó que "si el juez considera que una persona tiene que estar detenida, o que hay un riesgo para la investigación y debe dictar prisión preventiva, sea quien sea, lo tiene que hacer, porque tiene de su lado las pruebas suficientes como para hacerlo".

La supuesta "banda" a la que hace alusión Bonadio habría utilizado la firma "Los Sauces" para cobrar alquileres a empresarios como Cristóbal López y el detenido Lázaro Báez.

La ex jefa del Estado sumó ayer su tercer procesamiento desde que dejó la Casa Rosada. Bonadio la procesó por irregularidades en la operatoria con dólar futuro y el juez Julián Ercolini por el presunto direccionamiento de la obra pública.

La ex mandataria y sus hijos fueron procesados por "por lavado de dinero, negociaciones incompatibles y asociación ilícita", aunque el juez procesó a otras 17 personas entre empresarios, contadores y escribanos, a los que consideró parte de la maniobra.

El magistrado sostuvo que la firma Los Sauces se conformó con "el objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente".

Más sobre Caso Los Sauces

La lista de procesados por Claudio Bonadio en la causa "Los Sauces"

Tras su nuevo procesamiento, Cristina Kirchner minimizó la marcha por la democracia

El abogado de Cristina Kirchner, tras el procesamiento: "Es personal, inmoral, carente de toda lógica jurídica y arbitrario"

Los Sauces: el juez Bonadio procesó a Cristina Kirchner y la embargó por 130 millones de pesos

Sospechan que Báez adulteró su testamento

Las otras causas que complican a Cristina Kirchner