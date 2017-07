Las vacaciones de Maxi López acompañado de tres sensuales modelos

Maxi López no tuvo una buena temporada en Torino: jugó pocos minutos, marcó sólo tres tantos -dos por Serie A y uno por Coppa Italia- y mantuvo algunos roces con su entrenador Siniša Mihajlović, quien en reiteradas ocasiones lo expuso por su sobrepeso.

Sin embargo, el delantero disfruta al máximo de sus vacaciones. Tras unos días en Fiji y Sidney, el hombre surgido en River se encuentra apreciando junto a tres modelos del sol y las playas de Ibiza.

¿Quiénes son estas tres despampanantes mujeres? Daniela Christiansson, su pareja, y dos amigos de ella: Erika Aurora y Verónica Faverzani.

Este trío se roba todas las miradas con las fotos que suben en sus cuentas de Instagram, las cuales van desde osados topless a divertirse en la cocina.

