Las relaciones narcos con funcionarios y la prensa rozan al poder político provincial y a ECO

La transcripción textual de las escuchas telefónicas que llevaron adelante las fuerzas federales dan cuenta del entramado:

De esta forma, se registraron las siguientes comunicaciones:

* Con el abonado n° 3794-26-2755, usado por MIRIAM REINILDA MACIEL, a quien OCAMPO ALVARENGA le refiere “Supuestamente el Gober le mando a RIZZO de Radio Dos para q haga un” y “ sondeo…xq dice q tiene información sobre la GRISELDA”, respondiéndole MACIEL “Y si y el PABLO y toda la banda.Capaz el colo le conto lo que le dije” y preguntándole “Y quien es el RIZZO ese?”, diciéndole OCAMPO ALVARENGA “Periodista”.- NDR:Colo: Colorado Aguirre, ex ministrode Seguridad)

Cabe señalar que estarían haciendo referencia a MARIO RISSO, periodista de “RADIO DOS” de la provincia de Corrientes.-

En relación al mencionado como “PABLO”, se trataría de PABLO GALEANO, quien, como se verá más adelante a partir de las conversaciones registradas, sería concejal del partido “ECO” en Itatí.-

Pablo Galeano, en la campaña electoral pasada junto al gobernador Ricardo Colombi y el presidente Mauricio Macri en los afiches

Luego, OCAMPO ALVARENGA le envía otro mensaje que reza “Esta ACOSTA y ORTEGA”, en relación a EDUARDO DANIEL ACOSTA –Jefe de la Policía de la Provincia de Corrientes- y a HORACIO DAVID ORTEGA -Ministro de Seguridad de la Provincia de Corrientes-, respondiéndole MACIEL “Si podes contarle lo del PABLO que tiene 4 causas por narco y demas tambien metele para que no le d3 bola el ministro a estos loquitos”.-

Seguidamente, MACIEL le refiere “Igual no van a hablar con estos Que te dijo ORTEGA cdo le contaste?”, contestándole OCAMPO ALVARENGA “Q le cite y q le haga declarar”, en referencia a la mujer identificada en las comunicaciones como “GRISELDA” o “la gorda”. Frente a ello, MACIEL le señala “Pero no hay un testigo tambien que se juegue y diga que ella estaba pue” y “Y ese es el tema pue es muy riesgoso”, respondiéndole OCAMPO ALVARENGA “Si…quiere q le meta preso a medio Itati…La Fiscal también esta acá”, a lo que MACIEL manifiesta “Vos metele y que ellos se hgan cargo es para d3cir que hicieron algo nomas pue que estan jodiendo.Y el auto secuestraron?”.-

Peteco Vischi y Miriam Maciel

Momentos después, OCAMPO ALVARENGA le refiere “Siii..gracias a Dios q vinieron….le mostre los q pusieron OSCARSITO y PABLO en el Facebook….y le dije q PABLO tiene dos carillas de antecedentes”, preguntándole MACIEL qué habían dicho en relación a ello, respondiéndole OCAMPO ALVARENGA “Y el Ministro medio q se sorprendió” y agregando “Aaahhh….mañana cuando le cite a la hija de la GRISELDA vamos a ver q dicen…@”, como así también “Siii ….mas vale….pero de q BEBECHO es el yerno de GRISELDA es cierto”.-

A continuación, MACIEL le señala “Ja ja que malo que sos.Le d9je a ACOSTA que mire lo de PABLO y de que estan armando marcha y eso”, diciendo OCAMPO ALVARENGA “RIZZO anduvo todo el dia con nosotros…..y me dijo q nos iba a dar una mano también” y “Pero RIZO trabaja para el gobernador también pue”, como así también “Si pue….y tambien hace los informes al gober…x eso me dijo q nos iba a dar una mano@”.-

Momentos después, OCAMPO ALVARENGA le señala “Te aviso q ya pidieron mi cabeza eh.”, “Ayer el Ministro le dijo a la Fiscal q queria cambiar el personal policial pero se refirio a varios suboficiales…”, “RIZO me dijo q pidieron mi cabeza y el del 2do…pero el está prepa”, “Wrando un informe completo de lo q se hizo ayer xq el anduvo todo el”, “dia con nosotros”, respondiéndole MACIEL “Ojala y que se apure decile”.-

Frente a ello, OCAMPO ALVARENGA continúa diciéndole “Y a el también le dijeron q la hija d GRISELDA es la novia de BEBECHO...y que ese dia en el auto andaba una mujer tambien….”, “Todo eso el va a salir a decir x crónica” y “Me dijo q me va a defender ….el siempre defiende a la policia”.-

