Las redes y la vigencia de Freddie Mercury en el corazón de la gente

Bajo el hashtag #FreddieMercury de Twitter y Facebook, el mundo entero salió a recordar y homenajear este viernes a Freddie Mercury, el legendario cantante de Queen, quien falleció a la edad de 45 años, un 24 de noviembre de 1991, en su casa del barrio londinense de Kensington, dos días después de informar que tenía VIH positivo.

Hace exactamente 26 años que su IRREPETIBLE voz se apagó para siempre, pero el legado y el recuerdo de #FreddieMercury ha perdurado siempre. #RockFMérides https://t.co/c9yk4kvhFJ pic.twitter.com/eJ3El7wIf5 — El Pirata y su banda (@PirataYSuBanda) 24 de noviembre de 2017

Freddie Mercury era el vocalista del grupo británico Queen, integrado también por el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Es considerado hasta hoy como el mejor cantante de la historia del rock.

En Freddie se conjugaron muchas cosas que lo convirtieron en un ícono del rock debido a su enorme talento, que él siempre lo dejaba en claro en cada una de sus presentaciones.

26 años sin el mejor cantante de todos los tiempos.

26 años sin la voz por excelencia del rock.

26 años sin la reina de la música.

26 años sin el lider de Queen, mi grupo favorito.

26 años sin Freddie Mercury. RT si también piensas que han sido 27 años de mierda. #FreddieMercury pic.twitter.com/BuHMv1KVfj — Juan Ceñal (@ordago13) 24 de noviembre de 2017

Desde su muerte, hace 26 años, no hubo hasta hoy ninguna otra banda que realice en el escenario lo que hacía Queen. Mucho menos si se habla de sacar los tonos del increíble canto de Mercury.

Freddie no solo cantaba, también componía. Fue el responsable de grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Innuendo y We Are the Champions. Como solista, publicó dos álbumes: Mr. Bad Guy (1985) y Barcelona (1988).



La vide de Freddie Mercury

Su historia

Mercury nació en Zanzíbar, al oeste de África, en 1945 bajo el nombre de Farrookh Bulsara. Creció en la India hasta entrada su adolescencia, en donde empezó a tomar clases de piano a los 7 años.

Según cuenta una publicación de la revista Rollingstone, un año después fue enviado a un colegio pupilo en las afueras de Bombay y ya a los 12 formó su primera banda, The Hecticus, con la que estableció contacto con el rock gracias a la obra de Little Richard.

Una revuelta política en la región obligó a la familia Bulsara a mudarse a Inglaterra en 1964, lo que provocó un quiebre en el ya apodado Freddie.

Mercury manifestó sus inquietudes gracias al estudio de Bellas Artes y se graduó en Diseño Gráfico y Artístico, dos disciplinas clave en su carrera.

Tras pasar por Ibex y Sour Milk Sea, dos bandas sin pena ni gloria, la carrera artística de Mercury pegó el timonazo decisivo en 1970, al conocer a Brian May y Roger Taylor.

Al formar el grupo, eligió no sólo el nombre de la banda (a pesar de algunas objeciones de sus compañeros), sino también el apellido artístico que lo acompañaría por el resto de su vida.

Desde un primer momento, Queen impresionó por su apuesta rockera y glamorosa, y por el registro vocal de Freddie, capaz de abarcar cuatro octavas completas, desde un bajo hasta un tenor alto.

A pesar de ser tímido en su vida privada, en su faceta artística Mercury apostaba por la constante provocación. No solo por la mezcla de estilos que complican encontrar una constante en la carrera de Queen (en sus quince discos de estudio hay rockabilly, hard rock, música disco, pop y rock progresivo), sino también en su extroversión escénica, caracterizada por una empatía magnética.

Según declaró su guitarrista Brian May en una oportunidad, Freddie "podía hacer que hasta la última persona al fondo del estadio sintiera alguna conexión".

La ambición del grupo no fue sólo artística. Fueron de los primeros en hacer puestas en escena grandilocuentes (toda una novedad en su época) y fueron también pioneros en las giras mundiales a gran escala.

Fue así como a comienzos de 1981 Queen llegó por primera y única vez a la Argentina para dar tres shows en Buenos Aires y otros dos en Mar del Plata y Rosario.

La euforia de los fans porteños aterrorizó a la comitiva de la banda, al punto que decidieron salir del estadio escondidos en una camioneta de la Policía.

En la web Queen Concerts, Jorge Fregonese, coordinador de seguridad de la banda, declaró que, lejos de asustarse, Mercury contó risueño en esa situación: "¡Amo esto, parecemos putas llevadas a la cárcel después de ser levantadas por la policía!",

