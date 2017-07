Las primeras imágenes de Ricardo Darín como presidente

Justo cuando se conoció que la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca rechazó la excarcelación de Facundo Jones Huala, el gobernador Alberto Weretilneck apuntó a ese caso como el causal del incendio intencional que destruyó el refugio Jakob, en Bariloche.Con los votos de los jueces Richar Gallego y Mariano Lozano, la Cámara de Apelaciones ratificó que Jones Huala continúe detenido en el Penal Federal 14 de Esquel, porque consideran que existe riesgo de que en “caso de recobrar su libertad, intentará fugarse”.Los magistrados recordaron que Chile le solicitó a Interpol la detención de Jones Huala, debido a que no se presentó a la audiencia a la que había sido citado por la justicia de ese país, huyendo a la Argentina tras haber ingresado a ese país por “un paso clandestino”.El referente mapuche fue detenido dos semanas atrás y espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina si hace lugar al pedido de extradición pedido por Chile.Investigación en conjuntoEn Bariloche, el gobernador Weretilneck vinculó el incendio del refugio Jakob y el ataque a la capilla San Francisco de Asís a la detención del líder mapuche y dijo que “el Estado nacional, el Estado rionegrino y el de Chubut trabajan en conjunto en estos casos”.Pese a que aun no hay información oficial ni imputaciones que vinculen a la comunidad mapuche el ataque al refugio que investiga el Juzgado Federal de Bariloche, el gobernador fue contundente: “El mismo Jones Huala lo dijo. Si no, lo hubiese desmentido, al igual que su familia”.Agregó que “no es el camino. El Estado rionegrino no ha llevado ninguna acción en contra de los pueblos originarios y los rionegrinos no nos merecemos esto”.“Repudiamos estos hechos que atentan contra bienes y vidas (...) estos violentos terminan perjudicando la historia de todo el pueblo mapuche en la provincia”, concluyó.