Las modas de los 90 que se reinventaron para la generación Millennial

La generación Millennial es nostálgica y eso lo traduce en la moda. En la actualidad, los guiños fashionistas que triunfaron en los 90 reviven de la mano de las instamodels e influencers. Las diversas versiones de bombers, las zapatillas blancas, los slip dresses y lo chokers, todas piezas que reinaron hace 20 años y siguen más vigentes que nunca.

No sólo las prendas confirman que la presencia de los 90 también se refleja a través de los beauty looks. Desde los dos mechones hasta las vinchas elásticas, pasando por los labios marrones y el corte de pelo shag. Los looks más icónicos:

Los dos mechones

Así como el semi recogido half-up bun invadió toda una generación y es el peinado del momento, los dos mechones sueltos eran el look más it de los 90. En esa década no se concebía el efecto pulido porque cualquier recogido o cola de caballo exigía llevarlos casi tapando el rostro.

Ahora Kendall y su estilista, Jen Atkin, lo adapton en sus beauty looks. La experta sugiere pulir la melena, hacer el semirecogido con un aceite de peinado y fijar los mechones.

Britney Spears y Christina Aguilera fueron las grandes impulsoras de esta tendencia. El furor fue tal que hasta Gwyneth Paltrow lo lució en una alfombra roja los Globos de Oro de 1999, donde obtuvo el premio a la Mejor Actriz en Comedia o Musical por Shakespeare in Love.

El corte de pelo 'shag'

Un estilo preferido de la estrella pop Taylor Swift. Por arriba de los hombros, en capas, acompañando las facciones del rostro, la idea es llevarlo descontracturado y con movimiento. Una estética femenina muy similar a la que impusó el personaje de Jennifer Aniston en 1995 -en Friends– de mano de su estilista, Chris McMillan. Según su creador fue el corte más copiado en Reino Unido en los últimos 20 años. En la actualidad su versión es más relajada y sutil, menos marcada de la que llevaba la actriz.

Labios marrones

Una tonalidad poco favorecedora que no se adapta a todos los tipos de piel. Sin embargo, la actriz Reese Whiterspoon adoptó ese labial durante varios años. Boca perfectamente delineada y con efecto matte. Años de antes de brillar en su film Legalmente Rubia, donde fue su color fetiche.

Gigi Hadid, Kendall Jenner y la cantante Zendaya confirman su regreso entre las propuestas de maquillaje. De una manera más sutil sin contraste es una opción versátil para llevar de día a o de noche.

El make up artist de Gigi, Patrick Ta, contó a Teen Vogue que para conseguir una versión más favorecedora del lipstick marrón utilizó un perfilador, tanto para contornear como rellenar el labio, y aplicó por encima una capa matte de una barra de labios en tono nude, "Es una variante más fresca del lipstick marrón que te puedo garantizar que seguiremos llevando mañana por la mañana", resaltó.

Vincha elástica

Como olvidar el look de Cher, la protagonista de Clueless, interpretazada por Alicia Silvestone. Fue la película más fashionista de los 90, con sus equipos de escolares de tartán y sus accesorios femeninos. Entre los beauty looks más icónicos, la vincha fue uno de ellos, la llevaba ancha, con el pelo lacio para atrás y muy pegada a la raíz.

Este complemento vuelve con fuerza y es la obsesión de las instamodels como Valentina Salezzi, que la adoptó como parte de su vestuario en forma de turbante.

Anteojos de colores

El accesorio que se lleva todo el año pero a lo largo de la historia sufrieron variaciones entre ellos, el marco y el color de lente. Dos décadas atrás reinaban los de colores, ligeros y pequeños. Los más populares entre las famosas: los rosas, naranjas y tostados.

Bella Hadid y Kendall Jenner recuperaron el clásico noventero para acudir al desfile del Orgullo Gay en Londres. Además, las firmas de lujo como Gucci y Vetement fueron los pioneros en imponer esta tendencias en sus colecciones de pasarela 2018.

