NOTICIA

Publicado el 24.04.2017

Las huellas de Si Begg El veterano dj y productor británico Simon Begg, más conocido como Si Begg, tiene listo el que será el sexto álbum de su carrera. Un trabajo titulado Blueprints y que saldrá a la venta en junio a través del sello berlinés Shitkatapult.

Blueprints está inspirado en un viejo cuaderno diagramático que perteneció al abuelo de Begg, George, antiguo ingeniero de vanguardia, y que el artista británico encontró recientemente. Un libre fenomenalmente conservado, encuadernado en cuero y escrito a mano por su abuelo. El libro está lleno de diagramas meticulosos de compresores y conductos de aire paralelos, gráficos que registraban niveles de ruido comparativos en diferentes fábricas, así como información estadística que detallaba la eficiencia térmica de las centrales eléctricas, junto con planos para máquinas futuristas que aún no se habían construido. Su descubrimiento se produjo justo a la vez que el propio Begg volvía a utilizar sus viejos sintetizadores y este hecho le hizo decidirse a volver a ponerlos en el centro de su producción para demostrar que no sólo eran herramientas únicas para crear arte sino que a la vez era verdaderas piezas de arte por si mismos.

Este nuevo trabajo del productor británico llega cuatro años después de su anterior largo, Permission To Explode (2013). Un período en el que el artista ha estado centrado en la producción de bandas sonoras de cuatro películas así como de la serie Lovesick (Netflix) y de un documental sobre batallas de gallos titulado War Of Words.

Blueprints saldrá a la venta en vinilo, cd y digital el 16 de junio.

Tracklist:

01. Heat Resistant Alloys

02. Slide M2959

03. Evaporators

04. Pressure Ratio

05. Parallel Air Ducts

06. Thermal Efficiency Of Power Stations

07. Vacuum Pump Ejector

08. Energieerzeugung

09. Isometric Projection

10. Resistance Is Expensive Trailer:



Portada:



Más información:

Shitkatapult: Web Oficial

Si Begg: Web Oficial

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ

Leer mas