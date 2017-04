Las frases que dejó Bauza en la Selección

El ahora exentrenador de la Selección, Edgardo Bauza, dejó frases para el recuerdo durante el tiempo que estuvo al frente del equipo albiceleste, y la que se destaca es la que afirmó que serían "campeones del mundo" en Rusia 2018.

Bauza también tuvo dichos, al menos polémicos, al calificar con un "diez" la actuación del equipo en el partido frente a Chile, que Argentina venció a Chile por 1 a 0, en una pálida actuación, por las eliminatorias sudamericanas.

Estas son las frases más salientes que dejó Bauza como DT de Argentina:

• "Estoy convencido de que vamos a ser campeones del mundo" (dijo en reiteradas ocasiones).

• "Barcelona nos pide que cuidemos a Messi, pero ellos mucho no lo hacen" (tras lo cual se vivió un momento de tensión con el club catalán).

• "Voy a citar siempre a Alario porque es el futuro de Argentina" (sin embargo en la última citación no fue prioridad).

• "Si ganamos los cuatro partidos de local, vamos al Mundial" (dijo tras perder ante Paraguay en Córdoba 1-0).

• "Lavezzi seguirá con su recuperación, obviamente no va a jugar". (tras la lesión en el hombro fue al banco de suplentes ante Brasil).

• "Por supuesto que lo llamaría a Icardi, pero lo tengo como prioridad a Gonzalo Higuaín y sigue siéndolo", aseguró en torno a la polémica presencia del delantero del Inter.

• "Los jugadores están angustiados. Noto que no se sienten valorados y son para mí jugadores que le han dado mucho a la Selección" (indicó tras el partido ante Paraguay).

