Las bicicletas y el respeto a las leyes de tránsito

Que la bicicleta representa un medio de transporte ágil y económico, que además favorece la salud de los que la utilizan, no cabe duda. Tampoco la hay de la necesidad de mejores ciclovías, para que la bicicleta sea aún más una alternativa sustentable en las grandes ciudades. Sin embargo, la inserción de los ciclistas en el tránsito es una polémica abierta. En especial, por su respeto o no de las normas de tránsito en general y de las bicicletas en particular. Muchos de ellos afirman que son pocos los que cometen infracciones. Un reciente estudio parece contradecirlos. En el marco del Día de la Bicicleta (el miércoles último), la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para Latinoamérica realizó un muestreo de 4979 ciclistas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Salta y San Juan, que arrojó 24.164 infracciones: la principal, que sólo 3 de cada 10 usan casco.

En clara infracción de las normativas (ley 25.965) respecto del rodado, el 72% las bicicletas del muestreo no tenían luces (y el 58% no usaba ropa clara o reflectante que facilita visualizarlos), el 62% no contaba con guardabarros, el 85% no cuenta con espejos retrovisores y el 78% carece de bocina o timbre. Según el mismo informe, también se relevaron 1850 infracciones de tránsito como, por ejemplo, cruzar semáforos en rojo, circular de contramano, no transitar por las ciclovías y no respetar a los peatones.

El estudio relevó que el 50% de los ciclistas tiene entre 19 y 35 años. Es decir que los jóvenes han adoptado la bici como su medio de transporte. Así como se adoptan medios de transporte más sustentables, también deberían adoptarse conductas (por parte de todos los actores del tránsito) que propugnen una mayor seguridad vial general.

Más sobre Autos

Ford S-Max: la segunda generación del monovolumen del óvalo llega en junio

Honda Fit, VW Up: dos nuevos compactos que llegan al mercado

Lindos eran los de antes: por qué no es atractivo el diseño de los autos de Fórmula 1 en 2017

Vanda Electrics Dendrobium: un superdeportivo que llega de Singapur y supera los 400 km/h

Kia Sportage: nueva SUV que amplía la presencia de la marca en Argentina

Autopartistas y Smata reclaman más control sobre las importaciones de autos

Leer mas